“Adesso basta”: tuona Alvin e minaccia di mostrare la chat con Ilary | Finisce male

Poco prima dell’inizio dell’Isola dei famosi una polemica riempie le pagine dei giornali. I protagonisti sono Alvin e Ilary Blasi ed una loro presunta lite furiosa.

La data dell’inizio dell’isola dei Famosi è stata recentemente rivelata: questo 17 aprile diversi vip saranno pronti a partire per l’Honduras e diventare dei veri e propri naufraghi. Alla conduzione è stata confermata ovviamente Ilary Blasi, che ritorna in televisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e l’inizio della battaglia legale che i due stanno portando avanti a suon di clamore mediatico.

Insomma, tutti gli occhi sono puntati su di lei la quale dovrebbe aver ritrovato l’amore accanto a Bastian, misterioso imprenditore svizzero, più giovane di lei di alcuni anni. Anche i concorrenti ufficiali sono stati svelati: dalla già annunciata Suor Cristina ora chiamata Cristina Scuccia, alle gemelle Enardu, il reality si professa ricco di colpi di scena. A dir la verità, qualche avvisaglia sul clima che si respirerà all’interno del programma c’è già da adesso.

Un messaggio al veleno contro Ilary Blasi è stato pubblicato sui social da niente di meno che Alvin, storico inviato dell’Isola dei Famosi. Il post su Instagram dedicato alla conduttrice ha fatto storcere il naso a parecchi e in molti si domandano cosa sia successo tra i due vip.

Il post di Alvin contro Ilary Blasi

I social, come sappiamo, sono dei veri e proprio portali per condividere la quotidianità, momenti privati ma anche per dire la propria verità. E’ ciò che è successo con Alvin, conduttore e storico inviato dell’Isola dei Famosi quando pochi giorni fa ha deciso di condividere lo screenshot di una conversazione audio su whatsapp fatta con Ilary Blasi, presentatrice del reality show più selvaggio di tutti.

Ma quello che ha stupito davvero tutti è stata la velenosa didascalia scritta da Alvin che dice: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. Gli hashtag in riferimento al post sono ancora più eloquenti, Alvin infatti tuona #adesso basta, #masipuò #dopotutto #delusione. Parole davvero forti nei confronti di Ilary Blasi che a quanto pare si sarebbe comportata male con Alvin.

Il rapporto tra Ilary e Alvin

Tuttavia, le reali ragioni di questo screzio non sono note tenendo conto che Alvin non ha ancora pubblicato gli audio tra i due che sarebbero sicuramente rivelatori. Inutile dire la quantità incredibile di commenti sotto al post di gente desiderosa di capire le motivazioni di questo gesto così strano da parte di Alvin. Intanto, invece, credono che questo sia semplicemente un gioco tra di loro e uno scherzo da parte dell’inviato creato ad hoc per fare hype sul programma.

In verità, i due hanno sempre dimostrato un gran rapporto e sarebbero legati da tanti anni di amicizia e stima. Durante la scorsa edizione del reality alcuni avevano ipotizzato una relazione altalenante e che tra loro ci fosse un po’ di maretta sempre, però, smentita dai diretti interessati. Questa volta, invece, è una rottura certa? O si tratta di un semplice gioco promozionale? Vedremo!