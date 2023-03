Vanessa Incontrada: “Ciao amica mia”, tantissimi i messaggi per il ‘lutto’ | Assurdo

La ben nota showgirl spagnola ha mandato in tilt il popolo del web solamente per colpa di uno scatto innocuo.

Vanessa Incontrada è una delle soubrette della televisione italiana, ma di origine spagnola, più apprezzata di sempre. La sua notorietà è diventata sempre più incisiva ed influente grazie alla presentazione di uno storico programma di Canale5, ovvero Zelig. La Incontrada lo ha co-condotto dal 2004 fino al 2010.

In seguito, Vanessa ha anche deciso di cimentarsi nell’arte della recitazione ottenendo diversi ruoli sia sul grande schermo cinematografico che sul quello piccolo grazie a varie fiction televisive. La simpatia, l’energia e la vivacità che caratterizzano la Incontrada sono stati gli elementi grazie ai quali il pubblico italiano l’ha subito presa in simpatia.

Pochi giorni fa, però, Vanessa ha mandato in crisi l’intero popolo del web per colpa di una fotografia che ha postato sul suo profilo social di Instagram. La Incontrada ha pubblicato uno scatto innocente che la ritraeva nella sua quotidianità trascorsa con una sua cara conoscente, scrivendo “ciao amica mia”. Questa didascalia ha dato il via a un enorme fraintendimento.

La gaffe dei follower di Vanessa Incontrada: hanno capito fischi per fiaschi

Dopo che Vanessa ha pubblicato la foto “incriminante” con la sua cara amica scrivendo quella frase mal interpretata, sono iniziati a piovere commenti di cordoglio e di consolazione da parte dei suoi follower perché gli utenti web avevano capito che l’amica della Incontrada fosse passata a miglior vita.

Alcuni dei commenti postati sotto la fatidica foto sono: “Rip”, oppure “Mi dispiace tantissimo, condoglianze”, “Un abbraccio grandissimo a te, buon viaggio alla tua carissima amica. Ora tu avrai un angelo sempre vicino” e ancora “Ti sono vicina, sentite condoglianze”. Molti altri fan, invece, avevano capito benissimo che non era accaduto nulla di grave, esentandosi dal fare questa pessima figura.

La situazione sentimentale di Vanessa Incontrada

La showgirl spagnola ha avuto una lunga e piacevole relazione sentimentale con Rossano Laurini, iniziata nel 2007. Quando si sono conosciuti, Laurini aveva già una figlia, Diletta, nata da una precedente relazione. Dall’amore tra la Incontrada e Rossini è nato il loro figlio Isal, ma recentemente la relazione tra Vanessa e Laurini è terminata.

Durante il corso di una recente intervista, la Incontrada ha affermato di essere in un periodo della sua vita dove deve pensare a sé stessa e all’adorato figlio, rivelando: “La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro”. Tuttavia, per quanto riguarda il lavoro, Vanessa Incontrada si è detta molto impegnata e soddisfatta.