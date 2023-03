Maria De Filippi: “Morto per arresto cardiaco”, troppo dolore | Retroscena disarmante

A C’è Posta per Te un momento troppo doloroso, sono tutti in lacrime in studio, la tragedia di una madre.

C’è Posta per te è uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo. Trasmissione di punta di Mediaset, C’è posta per te cerca di riunire famiglie lontane, di ricucire ferite grazie alla guida e alla sensibilità della sua conduttrice Maria De Filippi. Il programma è solito invitare dei superospiti del calibro di Tom Cruise o Russel Crow per dirne alcuni i quali spesso fanno delle bellissime sorprese ai protagonisti delle storie raccontate nello show.

In una puntata recente l’ospite d’onore è stata niente di meno che Charlize Theron, celebre attrice sudafricana vincitrice di un Oscar per il film The Monster. La donna ha assistito alla tragica testimonianza di una famiglia che ha subito un lutto difficilissimo. Charlize è stata davvero di supporto rendendosi complice di un gesto profondo e di parole che hanno commosso tutti.

La storia raccontata vede al centro della sua narrazione la famiglia di Vincenzo, ragazzo di 29 anni scomparso improvvisamente nel sonno a causa di un arresto cardiaco. Il dolore per la perdita incomprensibile di un uomo così giovane ha letteralmente sconvolto lo studio che ha accolto la sofferenza della famiglia con grande empatia e amore.

Le parole di Maria De Filippi e la sofferenza della famiglia

Divisi da un dolore inconsolabile il padre Alessandro e sua figlia Cristina hanno deciso di fare un regalo alla moglie Franchina e all’altro figlio Paolo portandoli in studio da Maria De Filippi e parlando del loro passato a C’è posta per te. Scomparso all’età di 29 anni ormai due anni fa, nel 2021, la perdita del figlio Vincenzo ha completamente distrutto mamma Franchina che si è trovata, a sorpresa, ad aprire la busta nella trasmissione di Maria De Filippi e ad ascoltare le dolci parole del marito e della figlia Cristiana.

“Questa è una storia delicata. Vincenzo, che aveva soltanto 29 anni va a dormire e nella notte muore di una aritmia cardiaca”, ha iniziato la De Filippi così. Ha poi continuato: “Il motivo per il quale sono venuti qui è far cambiare le cose della loro famiglia. Alessandro mi ha raccontato che per la famiglia non è più possibile vivere bene”. L’invito è quello di provare ad andare avanti e a ricucire i pezzi di una famiglia distrutta soprattutto per il bene dei figli che sono in vita e che hanno comunque bisogno dell’amore della loro mamma.

Le parole e la vicinanza di Charlize Theron

Anche l’attrice superospite del programma di Maria De Filippi ha voluto mostrare la sua vicinanza alla famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile con queste dolci parole rivolte proprio a mamma Franchina: “Lei ha una famiglia meravigliosa, una splendida figlia e un marito che la vorrebbe con sé. Le ferite sono recenti, ma la vita deve andare avanti”.

A questo punto proprio l’attrice ha regalato dei doni bellissimi alla famiglia con la speranza che questa potesse riprendere almeno una parvenza di normalità. Charlize Theron ha, infatti, dato un ciondolo a mamma Franchina mentre ha regalato dei dischi agli altri membri della famiglia e ha augurato loro di ritrovare la tranquillità e serenità persa da tempo, a causa del dolore più grande: la perdita di un figlio.