Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “Avevano una gran voglia” | È passione

Si è consumata una notte di fuoco tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo la puntata del Gf Vip. Ecco cosa sappiamo.

Uno degli ultimi eliminati del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, è stato Antonino Spinalbese. L’hair-stylist ha dovuto abbandonare la casa e salutare i suoi compagni che, nonostante i malintesi, erano molto dispiaciuti per la sua eliminazione. Lui è stato indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione, ma già da tempo esprimeva il desiderio di andare via e non riusciva più a vivere con serenità l’esperienza.

Ad aspettarlo a casa c’era Luna Marì, figlia avuta con Belen Rodriguez, che per tutta la permanenza della casa ha affollato i pensieri di Antonino. Prima di poter tornare a casa, però, ha dovuto affrontare un altro attesissimo incontro: quello con Ginevra Lamborghini.

Mentre usciva dalla casa del GF Vip, Antonino era stato avvisato da Alfonso che c’era qualcuno ad aspettarlo e lui ha subito risposto: “La bacio eh!”. E così è stato: i due si sono lasciati andare ad un bacio passionale sotto le telecamere del Grande Fratello, quello che i fan attendevano da mesi ormai. Nonostante la lontananza, sembra che i due si desiderino ancora. Subito dopo, infatti, pare che abbiano passato una notte insieme in hotel. Ma cosa è successo tra loro?

Antonino Spinalbese e Ginevra: dopo il bacio sboccia il loro amore

Dopo essere stato eliminato durante la 36esima puntata del Gf Vip, Antonino Spinalbese ha fatto un resoconto della sua esperienza, raccontando cosa si sarebbe portato a casa: “Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione è più forte la televisione, come prima lo erano la radio e prima ancora i giornali. Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori”.

Entrato come “ex fidanzato di Belen”, Antonino si è fatto conoscere per la sua storia e personalità, acquisendo finalmente un’indipendenza dalla sua precedente storia d’amore con la showgirl argentina. La ciliegina sulla torta è stato il bacio finale con Ginevra e poi la notte trascesa insieme in hotel.

La notte in hotel: ecco cosa sappiamo

Signorini aveva pensato a tutto e ha organizzato un incontro tra i due, legati da un rapporto a metà, interrotto dall’eliminazione di Ginevra Lamborghini. Lei non ha mai nascosto di essere interessata all’hair-stylist e ora il loro amore potrebbe spiccare il volo: di certo non hanno perso tempo e appena fuori dalla casa si sono lasciati andare a un bacio passionale. Inoltre, sembra che dopo la puntata abbiano trascorso la notte insieme.

Circolano molte voci sul web che sosterrebbero questa teoria, ovviamente non abbiamo prove a riguardo, ma non ci stupirebbe se fosse così, perché i due sono molto affiatati e avevano una gran voglia di trascorrere del tempo insieme.