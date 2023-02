“Oltre 50mila euro”: Antonino Spinalbese scandaloso | È polemica

Ultimamente Antonino Spinalbese è sulla bocca di tutti: tra i protagonisti del Grande Fratello VIP di quest’anno, l’ex di Belen in qualche modo finisce sempre sotto i riflettori del gossip. C’è chi lo ama e chi lo odia, ma bisogna ammetterlo: con lui non ci si annoia mai.

Antonino Spinalbese torna a fare parlare di sé, ma questa volta non per qualcosa che ha fatto: in tanti si sono chiesti quanto guadagni l’ex di Belen e finalmente abbiamo una risposta. Tenetevi forte, però: si tratta di cifre che vi faranno girare la testa!

Classe 1995, Spinalbese di certo non passa inosservato. Basti pensare che la bellissima Belen Rodriguez ha perso la testa per lui e ci ha fatto persino una figlia, Luna Mari. Il 27enne napoletano è legatissimo a sua figlia, anche se i rapporti con la sua ex e madre di sua figlia non sono dei migliori.

Quanto guadagna Antonino Spinalbese?

Fisico scolpito e volto da bad boy: difficile resistere al fascino di Antonino Spinalbese. Se non c’è riuscita Belen, chi siamo noi per negare l’evidenza? Oggi l’ex parrucchiere è diventato famoso al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, dove si è fatto conoscere e ha mostrato alcuni lati di sé che molti non conoscevano.

Legato a sua figlia Luna Mari, nata dall’amore tra lui e la sua famosa ex, Spinalbese sta soffrendo per la lontananza dalla piccola: ora che è dentro la casa, la madre non vuole portarla a trovare il padre ed esporla alle telecamere. Ma Spinalbese non si arrende e insiste sul poter vedere Luna Mari almeno una volta.

Oltre all’hair styling, Spinalbese ha sempre coltivato la passione per la fotografia, a cui si è dedicato molto di più negli ultimi anni. Grazie al successo e alla fama, ottenuti per lo più dopo la sua relazione con la showgirl argentina, oggi il ragazzo è conosciuto da tutta l’Italia e ha fatto strage di cuori.

Ma quanto guadagna Spinalbese?

Al momento non lavora e ha abbandonato, almeno temporaneamente, la carriera di hair stylist. Questo però non significa che non abbia entrate, anzi: i suoi guadagni sono davvero altissimi.

Si parla infatti di 50mila euro per una foto, insomma per un solo post pubblicato su Instagram il bel Antonino porta a casa una cifra da capogiro, cosa che ha non poco scatenato le polemiche sul web.

In molti gridano allo scandalo, questo perché il lavoro di influencer non viene ancora del tutto riconosciuto dal grande pubblico attirando vere e proprie bufere mediatiche.

Per quanto riguarda la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, le cifre si aggirano tra i 5 e i 20mila euro. Spinalbese è il personaggio del momento e sta cavalcando l’onda del successo.

Di certo il ragazzo non se la passa male; chissà se, una volta uscito dalla casa, investirà quei soldi per seguire i suoi sogni o per iniziare una nuova vita.