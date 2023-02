Harry: “Ho odiato cosa ha fatto” | Parole pesanti sulla regina Elisabetta

Ogni giorno leggendo tra le pagine del libro del principe Harry, Spare, si scoprono nuovi retroscena sulla famiglia reale inglese. Questa volta è il turno della Regina Elisabetta, al centro di un episodio piuttosto singolare. Ecco cosa ha raccontato il duca di Sussex.

Harry vuota il sacco sulla Regina Elisabetta

Il principe Harry di certo nel suo libro autobiografico non si è fatto intimorire dai titoli reali detenuti dai suoi familiari e ha raccontato ricordi ed esperienze come in un flusso di coscienza.

Non si è fatto mancare nulla: ha parlato del meraviglioso rapporto con la mamma e poi del dolore della perdita. Ha parlato del rapporto conflittuale con William, di quello con Kate, delle sue ex ragazze e dell’ansia sociale che l’ha accompagnato per molti anni. Poi ha affrontato il tema dei paparazzi, suoi acerrimi nemici, della guerra contro i talebani e infine della nonna, la Regina Elisabetta.

Leggendo il suo libro si capisce immediatamente che il figlio minore di Re Carlo e Lady D. provava una grande ammirazione nei confronti della Regina che per lui era prima di tutto una dolcissima nonna.

Nonostante questo, c’era qualcosa che proprio non gli andava giù di lei. Harry ha svelato che non sopportava una sua passione in particolare. Ma di cosa si trattava?

L’episodio nel giorno più buio

“Ho odiato questa cosa che ha fatto mia nonna”. Queste le parole di Harry che, senza mezze misure, racconta la sua verità.

L’episodio risale al 1997, anno in cui è cambiata per sempre la vita di Harry e William. Dopo una giornata trascorsa a giocare, i due – prima di andare a letto – si divertivano a origliare le storie degli adulti.

Un tentativo piuttosto difficile da portare a termine visto che sulle scale del palazzo c’era sempre il valletto della nonna che la seguiva dal mattino alla sera suonando la cornamusa, uno strumento che la Regina amava.

Harry, però, confessa che da quando il papà, Re Carlo, gli comunicò della morte della mamma tutto è cambiato e anche quel suono ha iniziato a diventare di troppo. Quel giorno racconta di averlo passato a letto, ma invece del silenzio ha dovuto sopportare il suono della cornamusa.

Nemmeno in un giorno così doloroso e traumatico la nonna ha fatto fermare il miniconcerto che riempiva la casa ad ogni ora: “Ho odiato quella cornamusa e il fatto che mia nonna continuasse a farla risuonare in quel giorno così straziante”, ha confessato Harry.

Parole pesanti ma che si rifanno a una reazione comprensibile visto che quel giovanissimo ragazzo stava vivendo il giorno più brutto della sua vita e la Regina non ha compreso a pieno il suo stato d’animo.