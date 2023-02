Charlene di Monaco: “Adesso vi dico io la verità” | CLAMOROSO

La Principessa Charlene sta passando dei momenti veramente intensi: dall’essere stata molto male a causa di un’infezione contratta tra il 2020 e il 2021 fino a finire sempre nell’occhio del ciclone del gossip. Adesso ci sono delle novità a riguardo.

Charlene di Monaco è finalmente ritornata ai suoi doveri reali, facendo intendere che le sue condizione di salute siano migliorate moltissimo. La moglie del Principe di Monaco, Alberto II, si è appena lasciata alle spalle un brutto periodo della sua vita. Periodo che la Principessa ha trascorso in una clinica privata per curarsi dalla pericolosa infezione contratta durante un viaggio in Sud Africa.

L’ultimo scoop

L’ultima novità pare che sia l’arrivo dei suoi genitori per supportare ed aiutare l’amata figlia Charlene. Tuttavia, la cognata Chantell Wittstock, moglie del fratello Sean, ha voluto dire la sua a riguardo.

Sebbene la Principessa di Monaco sia tornata a mostrarsi in pubblico per i numerosi impegni reali, il ciclone mediatico non la lascia in pace. L’ultima indiscrezione riguardo Charlene riguarda i suoi genitori. Sembra che questi ultimi si siano trasferiti non molto lontano dalla città di Monaco per stare il più possibile vicini alla figlia.

Una dichiarazione rilasciata da fonti attenibili al Daily Mail avrebbe affermato che i genitori di Charlene, ovvero Mike e Lynette Wittstock, avrebbero lasciato la città di Benoni, in Sud Africa, con l’unico scopo di avvicinarsi alla loro figlia, prendendo la residenza vicino al principato di Monaco.

La dichiarazione rilasciata

La medesima fonte avrebbe anche aggiunto che i genitori della Principessa si siano trasferiti in un’abitazione in un villaggio vicino a Monaco, ovvero a La Turbie. Questa fonte attendibile ha anche affermato: “Si incontrano di continuo. La fanno sentire al sicuro e le ricordano la vita molto più spensierata che godeva in Sud Africa prima di diventare una principessa di Monaco”.

Tuttavia, la moglie del fratello della Principessa di Monaco si vede in disaccordo con queste ultime dichiarazioni.

La verità detta dalla cognata

La realtà dei fatti, effettivamente, parrebbe essere del tutto diversa da quella riportata dalle fonti. Tanto è vero che le voci riguardo al trasferimento dei genitori di Charlene di Monaco sarebbero risultare del tutto infondate e false.

A sostenere questa dichiarazione è stata proprio Chantell Wittstock, la cognata di Charlene. Chantell, direttrice della fondazione reale in Sud Africa, avrebbe ammesso che queste ultime notizie sono totalmente false.

La Wittstock ha rilasciato una dichiarazione a TE, affermando: “Mike e Lynette sono ancora a Benoni. Non si sono trasferiti e non hanno intenzione di trasferirsi a Monaco”.