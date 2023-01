Charlene di Monaco: “Divorato da un brutto male”, terrore per Alberto | LE FOTO DELL’INTERVENTO

Alberto non sta bene e Charlene Di Monaco è preoccupatissima: il nobile è stato colpito da un male tremendo che ha gettato tutta la famiglia e il popolo nello sconforto e nella paura. Le foto parlano chiaro: Alberto sta nascondendo una malattia e nessuno riesce a capire di cosa si tratti.

Per Charlene di Monaco e suo marito Alberto si tratta di un periodo davvero terribile: il principe monegasco sta affrontando un tremendo male che ha gettato nel terrore il popolo e il mondo intero. L’amato principe sta combattendo contro una malattia più forte di lui che sta preoccupando seriamente sua moglie.

Si tratta di un brutto colpo per la famiglia Grimaldi-Wittstock, che si trova costretta a combattere contro una malattia di difficile gestione. Al momento il principato sta mantenendo il massimo riserbo sulla situazione, ma i due non sono immuni ai gossip e alle voci. I giornalisti hanno scoperto diverse cose sulla malattia di Alberto.

Charlene di Monaco è preoccupata per Alberto

Sembra proprio che il principe monegasco sta affrontando un periodo molto difficile. Per fortuna al suo fianco c’è sua moglie Charlene di Monaco, ma di certo non è semplice dover combattere contro una malattia del genere che lo ha costretto pure a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Nuove preoccupazioni per il principato, quindi, dopo un periodo di apparente calma. Charlene aveva dovuto affrontare prima alcuni problemi di salute, e poi le accuse dei giornali riguardo il suo presunto tradimento. La principessa aveva smentito tutte le voci, ma era stato un periodo molto difficile.

Ora tocca ad Alberto a finire sotto il mirino del gossip: molti stanno approfondendo le sue condizioni di salute per scoprire cosa sta accadendo al principe monegasco. Ma come mai è nato tutto questo interesse?

Poco tempo fa il principe è apparso al pubblico in occasione del compleanno dei suoi figli Jacques e Gabriella. A nessuno è sfuggito quel cerotto che aveva in fronte: una medicazione piuttosto importante proprio in testa, quasi all’attaccatura dei capelli.

Le spaventose supposizioni

Molti hanno pensato subito al peggio, avanzando l’ipotesi di un tumore per il principe e disperandosi subito per le sue condizioni. In effetti la medicazione è abbastanza grossa e ben visibile, ma pare che il motivo sia un po’ diverso.

Secondo un giornale tedesco di tratterebbe di un intervento dermatologico per la sua voglia benigna. Non sarebbe in effetti la prima volta che il sovrano finisce sotto i ferri per questa cosa, e al momento è infatti l’ipotesi più accreditata.

Ma alcuni non sono convinti e pensano che ci sia qualcos’altro sotto, qualcosa di più grave, anche perché il sovrano era stato beccato, in un altro momento, con del sangue incrostato sul naso.

Che cosa sta attraversando Alberto? Charlene di Monaco fa bene a essere così preoccupata o si tratta solo di un intervento di routine? Speriamo che si sappia qualcosa il prima possibile.