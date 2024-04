Ultim’ora Royal Family, la Principessa ha partorito una bambina: rimasta segreta in questi anni | “La Regina Elisabetta lo sapeva”

Viene alla luce che la Principessa ha partorito una bambina che è stata tenuta segreta, ci sono i documenti e la Regina lo sapeva.

Se pensavate che la Royal Family non avesse più nulla di cui farvi parlare, ora vi ricrederete: è venuto fuori che la Principessa ha avuto una bambina e lo ha sempre tenuto nascosto, tutto con la “benedizione” della Regina.

Dopo l’annuncio della malattia di Kate, un nuovo scandalo ha colpito violentemente la famiglia reale e potrebbe cambiare le carte in tavola, visto che la bambina sarebbe la vera erede al trono. Una storia assurda che sarebbe dovuta rimanere segreta, e invece ora viene fuori tutta la verità.

A documentare lo scandalo ci sarebbero dei documenti ufficiali custoditi con gelosia dalla Regina Elisabetta. Ora però che la famiglia reale è in difficoltà, il muro è crollato.

I cittadini britannici si stanno chiedendo come sia possibile che sia accaduta una cosa del genere e non riescono a darsi pace. Non si sarebbero mai aspettati una mossa del genere dalla Regina.

Una storia incredibile

Tenetevi forte perché quello che stiamo per raccontarvi vi sconvolgerà. La Regina Elisabetta avrebbe istruito il ginecologo di corte di prelevare due ovuli dalla Principessa e fecondarli con quelli del Principe per assicurarsi un erede, ma mantenendo la verginità della donna. Qualcosa, però, non ha funzionato: l’assistente del ginecologo avrebbe impiantato l’embrione nel corpo di sua moglie, rendendola una madre surrogata.

La donna, trasferitasi negli Stati Uniti col marito, avrebbe quindi dato alla luce una bambina, la vera erede al trono che però è sempre rimasta segreta, fino a ora. I documenti che sono emersi fanno venire i brividi e confermerebbero questa storia incredibile. La famiglia reale non ha ancora rivelato nulla, ma le persone parlano.

La Royal Family si allarga?

Ma di chi sarebbe la figlia questa bambina con una nascita così travagliata? Stiamo parlando della defunta Diana Spencer, amata in tutto il mondo e da sempre al centro dei presunti scandali della Royal Family. Pare infatti che la Regina Elisabetta avesse richiesto al ginecologo di corte di seguire la fecondazione, ma poi qualcosa è andato storto e la bambina è nata di fatto da una madre surrogata. La sua storia si è persa nel tempo, ma è riemersa da poco a causa di alcune scoperte di persone vicine alla famiglia.

I reali sapevano di questa situazione, anche William e Kate, tanto che, a giudicare dalle indiscrezioni che circolano, i due sarebbero volati negli Stati Uniti per conoscere la presunta erede al trono. Principe e principessa sarebbero riusciti a dissuadere la donna dal tentare qualsiasi rivendicazione del trono e, a quanto pare, ci sono riusciti, almeno per ora. La storia incredibile potrebbe non finire qui e Sarah, questo il nome dell’erede, potrebbe cambiare idea e cercare di far valere il suo titolo. Il timore serpeggia tra i reali.