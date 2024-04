Barbara Foria, è ubriaca in studio: ha rischiato di cadere e farsi molto male | Sgomento tra i pubblico

Episodio davvero inaspettato quello di Barbara Foria che proprio mentre si trova in trasmissione rischia di farsi male. Dicono sia ubriaca.

Ieri, sabato 27 aprile, Barbara Foria è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Energica e sempre con la battuta pronta, la conduttrice e attrice ha allietato il pomeriggio degli italiani con un’intervista unica.

Ma la conduttrice purtroppo ha rischiato di farsi seriamente male e il pubblico è rimasto col fiato sospeso finché non ha saputo quali erano le reali condizioni di Foria dopo l’episodio.

A complicare la situazione c’è il fatto che, a quanto pare, Foria fosse ubriaca e si fosse presentata così in trasmissione. Le sue condizioni non erano al top e ci ha quasi rimesso la salute.

Ora tutti si chiedono come sia potuto succedere, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. Sarà difficile dimenticarsi un momento simile, soprattutto considerando ciò che è accaduto prima.

Una conduttrice amatissima

Nata a Napoli nel 1975, Barbara Foria è una delle conduttrici e attrici italiane più amate. Nota per i suoi ruoli in fiction come Un medico in famiglia e Un passo dal cielo, Foria ha condotto anche programmi molto noti come Palco e retropalco, trasmissione con cui ha raggiunto la vera notorietà, e Chi c’è c’è, chi non c’è non parla.

L’attrice ha anche seguito progetti di teatro, cinema e radio e ogni volta il pubblico gioisce nel vederla in televisione. Ciò che le è successo però segna un momento molto strano nella sua carriera che sarà difficile da cancellare. Tutti sono rimasti senza parole nel vederla rischiare la propria salute.

Barbara Foria fuori di sé

Molti si ricorderanno di quando, ospite a La vita in diretta di Alberto Matano, Barbara Foria per poco non è caduta dalla sedia, col rischio di farsi molto male. Il giorno prima il Napoli aveva vinto lo scudetto e la conduttrice aveva festeggiato la grande vittoria. Sembra che Foria si sia ubriacata, almeno stando alle parole di Matano che l’avrebbe esortata a ubriacarsi anche quella era per proseguire con i festeggiamenti. Il conduttore ha lasciato intendere che Foria fosse ancora su di giri per il giorno prima e per questo aveva rischiato di cadere.

Fortunatamente la conduttrice è riuscita a rimettersi seduta prima che cadesse a terra ed è scoppiata a ridere insieme allo studio e a Matano per quel momento di goffaggine. La grande festa dei napoletani ha coinvolto tutti e anche Foria si è fatta prendere dall’entusiasmo. Le ore piccole, unite a qualche bicchiere, stavano per mettere la conduttrice in pericolo, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Sicuramente però il pubblico non si dimenticherà di un episodio del genere.