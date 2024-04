Pietro Fanelli, si tratta di espulsione dall’Isola: altro che abbandono parole intollerabili | Ecco cos’è successo fuori onda

Un altro momento davvero nero per questa edizione dell’Isola dei Famosi, il fuori onda di Pietro Fanelli è gravissimo, conseguenze durissime.

L’edizione del 2024 de L’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e controversia, e uno dei protagonisti principali di questa vicenda è Pietro Fanelli. Il giovane, con un aspetto efebico e uno sguardo tormentato, si è fatto notare fin da subito per il suo temperamento focoso e la sua vena artistica.

Chiamato da tutti “il poeta”, Pietro stava vivendo l’esperienza sull’Isola come una sfida personale contro sé stesso. Ha dichiarato di voler trovare nuovi stimoli per la sua arte, ma ha faticato a legare con gli altri naufraghi e a ottenere consensi dagli opinionisti in studio.

Uno dei momenti più discussi è stato quando Pietro è stato coinvolto in una polemica sul cibo rubato ad un cameran durante un fuori onda sull’Isola. Mentre altri naufraghi cercavano di negare il furto, Pietro è stato l’unico a confessare la sua colpa. Quando l’opinionista Sonia Bruganelli ha attaccato Khadi Gueye, un’altra partecipante al reality, per il suo coinvolgimento nel furto, Pietro ha preso le sue difese, provocando una discussione accesa proprio con Sonia Bruganelli.

Durante lo scambio, Pietro ha accusato l’opinionista di essere ipocrita e insensibile alle difficoltà dei naufraghi. Ha difeso Khadi e gli altri, sostenendo che la fame può spingere le persone a commettere azioni discutibili, ma che la vera vergogna è quella di chi giudica senza comprendere le circostanze. L’opinionista non ha preso bene le sue parole, rispondendo con fermezza che lei è pagata per commentare e che Pietro dovrebbe limitarsi a fare ciò per cui è stato pagato. Il pubblico si divide ma c’è chi invoca alla squalifica immediata. D’altronde, il ragazzo ha infranto il regolamento senza mezzi termini.

Un video molto discusso

Tuttavia, le reazioni del pubblico e dei telespettatori sono state miste. Molti hanno elogiato Pietro per il suo coraggio nel difendere i suoi compagni, mentre altri lo hanno criticato per il suo comportamento irriverente nei confronti dell’opinionista. Ma il momento più controverso è avvenuto fuori dopo il suo abbandono dall’Isola. Un video shock è emerso in cui Pietro, forse scherzosamente, ammette a degli amici lì presente, di essere sull’Isola solo per ottenere notorietà e di in realtà nn amare particolarmente questo noto show. Il video ha scatenato un’ondata di critiche sui social, con molti commentatori sconvolti dalla sua rivelazione.

Alcuni commenti sui social sono stati piuttosto crudi: “Falso… e Finto… vuoto” e ancora: “Se pensa di fare così notorietà, ciao ciao caro Noi italiani sappiamo crearti benissimo la fine”, ha scritto un utente. Altri hanno espresso delusione e disgusto per il comportamento di Pietro, sottolineando come la sua presunta falsità avesse compromesso la sua credibilità e la sua integrità.

Ironia o verità? E l’abbandono tanto voluto

In seguito alla diffusione del video, le richieste per l’espulsione immediata di Pietro dall’Isola sono aumentate in maniera significativa. Molti spettatori stanno dubitando delle intenzioni di Pietro, viste ora più che mai, a seguito della pubblicazione e della diffusione di questo video, quanto mai sospette. Certo è che il contesto in cui è stata girata la clip era molto divertente ed ironico, quindi non si esclude che tutto possa essere stato semplicemente uno scherzo. Ma dopo poche ore dal video lo stesso si è ‘eliminato’ e questo ha portato tanti a pensare che in realtà fosse stato eliminato dalla produzione.

Il suo atteggiamento superficiale e il desiderio di notorietà a tutti i costi stavano forse compromettendo il suo rapporto con il pubblico, portandolo ad una possibile eliminazione dall’Isola dei Famosi, ma sarebbe stato nuovamente un brutto momento per il programma, visto quello che è successo poco tempo fa proprio con Francesco Benigno. Pietro Fanelli rimane sicuramente uno dei personaggi più discussi e controversi di questa edizione: nonostante le controversie, tutti si ricorderanno dell’angelico ragazzo anche negli anni a venire.