Rai sta assumendo, non serve esperienza pregressa: ecco come candidarsi | È la tua occasione

Rai sta assumendo personale e non serve avere esperienza, ecco quali sono i minimi requisiti richiesti. La tua occasione.

Avete mai sognato di lavorare in televisione? Se la vostra risposta è sì allora non dovete perdere nemmeno un altro secondo perché il vostro sogno potrebbe diventare realtà. Infatti, la Rai ha indetto un bando per poter dare la possibilità di lavorare in tv e scoprire tutti i segreti del piccolo schermo che tanto amiamo.

Se avete intenzione di dare una svolta alla vostra vita lavorativa e desiderate entrare nel mondo dei mass media e della tv, allora questa è la vostra occasione da non perdere per nessun motivo al mondo. La Rai sta cercando personale da inserire all’interno del suo team e, ciliegina sulla torta, non serve alcuna esperienza pregressa per potervi proporre.

Insomma, un vero e proprio sogno che diventa realtà: una delle maggiori reti del nostro paese che cerca dipendenti senza alcuna esperienza. Questo significa che l’annuncio è praticamente rivolto ad ognuno di noi e, proprio perché non è troppo selettivo, è meglio candidarsi il prima possibile se non si vuole restare indietro rispetto agli altri.

Da pochi giorni la Rai ha aperto il suo bando utile a potersi candidare per poter lavorare in un’azienda dinamica, 100% Made in Italy e, soprattutto, che riguarda la televisione. Nello specifico l’azienda sta cercando tre diplomati, anche senza nessuna esperienza pregressa, da inserire in un determinato settore.

Rai, assunzioni da non perdere

In particolare, la Rai sta cercando tre tecnici della produzione anche senza esperienza pregressa da poter inserire all’interno della sede Rai di Trieste con un contratto da apprendistato. La loro mansione sarebbe quella di occuparsi della realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti fonici e telematici.

Per potersi candidare per questa posizione lavorativa sono necessari alcuni requisiti indispensabili per poter essere idonei al lavoro. In particolare, il candidato ideale dovrebbe avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, possedere il diploma di scuola superiore quinquennale ottenuto presso un istituto tecnico o professionale e avere la patente di guida B.

Come candidarsi

La selezione dei candidati avverrà in due fasi diverse: la prima fase preselettiva si terrà in modalità telematica e si svolgerà attraverso il completamento di un test scritto a risposta multipla. Questo test servirà per soppesare la cultura generale e le conoscenze specifiche richieste per il lavoro del candidato. Per poter partecipare alla prima fase preselettiva è necessario un PC, uno smartphone o un tablet con una webcam e una connessione ad Internet.

La seconda fase sarà in presenza e sarà un colloquio/prova tecnico-professionale e un colloquio conoscitivo/motivazionale. Per potersi candidare è necessario consultare il sito web ufficiale della Rai nella sezione ‘Lavora con noi’ e la domanda di ammissione alla selezione dev’essere correttamente inviata entro e non oltre le 12.00 del 30 aprile.