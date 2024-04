“Vattene in America”, attacco violento a Joe Bastianich: o ti adegui o te ne vai | Arriva l’ultimatum anche per lui

Arriva un attacco violento e frontale proprio a Joe Bastianich, alcune sue affermazioni non sono piaciute, o si adegua o se ne deve andare.

Joe Bastianich, celebre imprenditore e ristoratore, sta attualmente mettendo alla prova il suo carattere e la sua leadership partecipando all’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, il suo stile deciso e autorevole ha suscitato diverse reazioni, generando una serie di polemiche tra i concorrenti e anche al di fuori del reality.

La scorsa settimana è esplosa una furiosa lite tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi, noto critico d’arte, dopo le dure parole pronunciate da quest’ultimo contro il ristoratore. In seguito, Vladimir Luxuria ha chiesto a Bastianich un commento in merito, e la risposta non ha lasciato indifferenti: “Io faccio quello che posso e devo fare in questa Isola, do le mie capacità. Ovviamente i leader vengono criticati: accetto le critiche, non so cosa dire. Sono qui per fare un viaggio personale, però io faccio delle cose nella vita. Ho tante aziende, ho scritto libri, sono professore universitario: non devo fare elenchi di ciò che faccio, perché lo faccio. Sono quello che vedete“.

Le parole di Bastianich hanno alimentato ulteriori controversie, con alcune critiche che sono giunte anche da persone esterne al programma. Intanto, l’uomo sull’Isola nonostante abbia creato anche dei rapporti presumibilmente sinceri sembra aver più nemici che supporters. Questo potrebbe essere dovuto ad una sorte di deformazione professionale che lo caratterizza: essendo abituato ad essere un leader nelle sue aziende pensa di potersi comportare alla stessa maniera anche in questo reality show.

E’ chiaro che questo tipo di atteggiamento attiri numerose critiche e che porti gli spettatori e suoi compagni di avventura a credere che sia un po’ pieno di sé. Tuttavia, c’è chi ha aspramente rimproverato il comportamento di Bastianich tanto da invitarlo a tornare “al suo paese”. “Vattene in America” tuona qualcuno mostrando un certo risentimento nei confronti dell’imprenditore italo-statunitense.

Tra i detrattori troviamo forse l’ex concorrente del Grande Fratello Patrick Ray Pugliese che in un video diventato virale sui social ha mostrato un suo amico mentre esponeva il suo disappunto verso Bastianich. Nella clip, Pugliese si rivolge al proprietario di un bar, che critica senza mezzi termini Bastianich e suggerendo che può considerarsi italiano, dato che vive e mangia nel nostro Paese da anni, altrimenti citiamo testuali parole: “O ti adegui o torni in America”.

Queste polemiche hanno portato a un accrescimento delle tensioni e delle discussioni sull’atteggiamento di Bastianich all’interno del programma. Alcuni spettatori, sostenendo le critiche di Pugliese, hanno espresso la loro opinione sulla presunta arroganza dell’imprenditore americano.

In effetti sul web in molti sembrano essere d’accordo con le parole del barista: non amano particolarmente il personaggio di Joe Bastianich. “Ben detto. Ha ragione. Per tutto il rispetto per la sua cultura sono anni che vive in Italia, che si adeguasse.” scrive qualcuno stizzito sui social. Insomma, pare che Joe sia un personaggio un po’ divisivo anche se prova a viversi la sua Isola nel migliore dei modi.

Ora resta da vedere come reagirà Joe Bastianich una volta uscito dall’Isola dei Famosi e se risponderà alle critiche che lo hanno raggiunto anche al di fuori del reality. In ogni caso, la sua partecipazione al programma continua a tenere alta l’attenzione del pubblico, suscitando dibattiti e polemiche.