Assunzioni in Rai, aperte le candidature per tutta Italia: minimo licenza media | Posti limitatissimi

Sono state aperte le assunzioni per lavorare in Rai, Radiotelevisione Italiana ecco come fare domanda, bisogna sbrigarsi.

Se siete alla ricerca di un lavoro stabile e sognate di entrare in una grande azienda, oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato perché è appena stata pubblicata un’offerta davvero imperdibile.

C’è chi farebbe carte false per poter entrare in uno dei gruppi più amati e conosciuti dagli italiani: stiamo parlando della Rai, l’emittente televisiva di Stato.

Ebbene sì, la Rai ha aperto le porte a nuovi candidati, ma se non volete perdere questa occasione dovete sbrigarvi: il tempo stringe e i posti sono limitati.

Il requisito necessario per candidarsi è avere la terza media: in altre parole, si tratta di un’offerta di lavoro aperta a tutti. Ecco perché non bisogna farsi sfuggire questa occasione, che si ripresenterà fra davvero molti anni.

I requisiti necessari

Se avete il desiderio di lavorare nel mondo televisivo, questa offerta di lavoro fa al caso vostro, perché vi permetterà di entrare in una delle realtà più importanti del territorio nazionale. La Rai è alla ricerca di nuovi volti, che potranno inviare il proprio curriculum vitae entro e non oltre il 9 gennaio. Già tantissime persone si sono mosse per fare colpo sull’azienda pubblica, ecco perché è meglio non perdere altro tempo.

In particolare, la Rai sta cercando 15 truccatori-parrucchieri per farli lavorare dietro le quinte dei loro programmi. L’inserimento prevede un contratto di apprendistato, con possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Ancora più importante, inserire un’esperienza in Rai nel proprio cv apre le porte a molte altre opportunità lavorative. Il contratto di apprendistato proposto è della durata di 30 mesi, quindi più di due anni. Si cercano professionisti disponibili a lavorare nelle grandi città, quindi Napoli – dove sono disponibili 3 posti – Roma (8 posti), Milano con 2 posti, così come Torino.

Retribuzione prevista e come candidarsi

I requisiti per candidarsi sono pochissimi: basta avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere in possesso della licenza media – quindi il diploma di scuola media – e avere la patente B. Per quanto riguarda il processo di selezione, è previsto un test scritto e uno in presenza per valutare le competenze in ambito di trucco e parrucco.

Si tratta di un’opportunità imperdibile, ma se siete curiosi di sapere qual è la retribuzione, sappiate che la Rai ha pubblicato anche quella: i candidati avranno una retribuzione annua lorda di circa 20.400 euro, che lieviterà a 23.500 euro dopo i 30 mesi. Cosa aspettate? Correte a candidarvi sul sito della Rai nella sezione “Lavora Con Noi”.