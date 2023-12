Loredana Lecciso, nessuno sapeva avesse 2 sorelle gemelle: ecco perché una la teneva nascosta | “Lo ha fatto perché…”

Tutti sanno che Loredana Lecciso ha una sorella gemella, ma nessuno aveva mai visto la seconda, ecco perché l’ha sempre tenuta segreta.

Tutti conosciamo Loredana Lecciso per la sua storia col cantante pugliese Albano. Le sue prime apparizioni televisive sono coincise proprio con l’inizio di questa frequentazione, e molti infatti hanno criticato inizialmente la storia tra i due, anche per via della differenza di età.

Prima di Albano la showgirl è stata sposata dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto una figlia di nome Brigitta. In seguito, con Albano ha dato alla luce due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, nato nel 2002.

Lecciso ha preso parte a numerosi programmi famosi, come I raccomandati, Domenica In, Striscia la notizia e Buona Domenica. Nel 2007 è stata coinvolta nel processo Vallettopoli come persona informata sui fatti.

La showgirl ha un fratello e una sorella gemella, ma quasi nessuno sa che in realtà ha una seconda gemella che ha sempre tenuto nascosta. Il motivo vi sorprenderà.

Un’altra sorella gemella

Molti hanno conosciuto in televisione Raffella, la sorella gemella di Lecciso: le due hanno partecipato ad alcuni programmi insieme, tra i quali anche il reality La Fattoria. Le due sono praticamente identiche e si riconoscono solo per i capelli: Raffella infatti mantiene i capelli del suo colore naturale, quindi è mora. La showgirl ha anche un fratello, Luca, e un’altra sorella, Amanda.

I due si sono sempre tenuti lontani dai riflettori perché preferiscono una vita più tranquilla. Ma c’è un’altra gemella che non si è mai mostrata, e per un motivo molto diverso dagli altri due fratelli. A scovarla sono state alcune persone molto attente.

La sorella nascosta di Loredana Lecciso

Ma chi è questa gemellasegreta di Loredana Lecciso? In realtà non c’è alcuna altra sorella della showgirl: ciò di cui si sta discutendo è la somiglianza di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei VIP, con l’ex compagnia di Albano. Urtis ha parlato di molti aspetti della sua vita, compresa la trasformazione di genere che ha detto aver impattato positivamente sulla sua vita, e di essere fidanzato con un uomo di cui è innamoratissimo. Ma ecco che gli utenti non hanno perso l’occasione per analizzare la foto di Urtis e qualcuno ha sottolineato che il chirurgo somiglia proprio a Loredana Lecciso, e in effetti la somiglianza è impressionante.

Tra le risposte c’è appunto chi parla di una “sorella gemella” in senso ironico, cosa ovviamente non vera. Sotto la stessa foto non sono mancati i commenti che si scagliavano contro Urtis e la sua scelta di intraprendere un percorso di transizione, ma c’è anche chi, sostenendolo in tutto e per tutto, ha preso le sue difese. Insomma, Lecciso non ha alcuna sorella gemella: si è trattato solo di un piccolo scherzo. Ma forse Loredana non ha mai parlato di questa somiglianza così marcata per paura di essere “sostituita” dal più giovane Urtis!