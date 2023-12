Stefano Bettarini: “è in fin di vita” | L’annuncio shock arrivato all’improvviso

Stefano Bettarini, ex calciatore e personaggio televisivo italiano, ha ricevuto una notizia scioccante in maniera improvvisa.

Stefano Bettarini ha raggiunto la notorietà in Italia grazie a due attività distinte. Fu infatti prima calciatore nella massima lega italiana, la Serie A, dove esordisce a 24 anni con la maglia del Cagliari. La sua carriera calcistica durerà dieci anni e sarà piuttosto turbolenta, ma anche piena di tante soddisfazioni.

Bettarini ha militato come difensore tra le file di Cagliari, Fiorentina, Bologna, Venezia, Sampdoria e Parma, ma un punto cruciale della sua carriera avvenne mentre vestiva la maglia della squadra ligure. Mentre era un giocatore della Sampdoria fu infatti coinvolto in uno scandalo di calcio-scommesse e squalificato per cinque mesi. Questa accusa cadde solo nel 2013, quando fu assolto perché il fatto non sussisteva.

Appena due mesi prima della partita incriminata Bettarini aveva coronato il sogno di qualsiasi giocatore italiano, ovvero vestire la maglia azzurra della nazionale. Sebbene giocò solo in una amichevole con la Repubblica Ceca, e solo per 34 minuti, l’esperienza deve essere stata davvero una immensa soddisfazione. Si ritirò dal calcio a 33 anni, ma la vita della sua figura pubblica non era affatto finita.

Da quel momento Stefano Bettarini si trasforma in personaggio televisivo e compare più volte in molti reality show, sia in veste di inviato che di concorrente. È un inviato nel 2005 per La Talpa, mentre il decennio successivo passerà dall’altro lato della telecamera. Nel 2016 è nel Grande Fratello Vip, nel 2018 a Temptation Island, nel 2019 all’Isola dei Famosi e l’anno successivo ancora al GF Vip.

Bettarini ed il matrimonio con Simona Ventura

Sebbene Bettarini sia attualmente legato a Nicoletta Larini, tutto ricordano il suo matrimonio con la conduttrice Simona Ventura. Fra i due ci furono degli screzi che portarono al divorzio, fra cui diversi tradimenti reciproci, ma anche tante gioie: le più grandi sono senza dubbio i due figli, Niccolò e Giacomo.

Nel 2018 Bettarini e Ventura, già divorziato ma rimasti in aperto dialogo per il bene dei due ragazzi, hanno vissuto momenti davvero traumatici che nessun genitore vorrebbe mai attraversare. Bettarini ha raccontato di come venne a sapere della notizia e del suo stato di completo shock.

La tragedia che colpì Niccolò

Bettarini ha dichiarato più volte di essere felice di come ha gestito la paternità di Niccolò e Giacomo, dicendo di aver sempre dato il massimo per il loro benessere. Il momento più difficile fu il 2018, quando una vera e propria tragedia investì Niccolò – e tutta la sua famiglia di conseguenza.

Il ragazzo, all’uscita di un locale di Milano, fu aggredito da un gruppo di persone con percosse ed un coltello. Nella tragedia il ragazzo fu fortunato: nessun organo vitale fu danneggiato dalle botte e dai tagli, così riuscì a cavarsela. Bettarini racconta così la scena: “Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale”. Parole che nessun genitore vorrebbe mai sentire.