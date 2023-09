News Tragedia per Simona Branchetti: “Investito e in ospedale” le lesioni hanno portato alla morte | Troppo dolore Di Ambra Ferri - 13

Una situazione che ha scioccato tutti e che non trova giustificazioni, anche in chi deve dare la drammatica notizia.

Da lunedì a venerdì alle 8.40 su Canale 5 va in onda Morning News, programma d’informazione condotto da Simona Branchetti. Una delle ultime puntate si è rivelata particolarmente complicata per via di una drammatica notizia.

Persino la conduttrice ha faticato a parlarne, mostrando tutta la sua tristezza e rabbia. Il carico emotivo era troppo. Ma cosa è successo?

Dopo aver salutato calorosamente il pubblico, la Branchetti è andata dritta al punto, informando i telespettatori di una brutta notizia. “Oggi vogliamo partire dalla drammatica storia di Chris…”.

Simona Branchetti comunica la drammatica notizia

Chris è il ragazzino di 13 anni che pochi giorni fa ha perso la vita a causa di un’autovettura che l’ha travolto. Una storia drammatica da raccontare persino per una professionista dell’informazione: “Questo bambino di 13 anni è stato investito ed ucciso in provincia di Verona…”, ha spiegato al suo pubblico.

La conduttrice di Morning News non si è fatta problemi a dire la sua opinione, confessando che attorno a questa storia c’è un clima di rabbia e indignazione. Un povero bambino di 13 anni, infatti, ha perso la vita per colpa di un pirata della strada, che ad oggi è ancora libero. “La cosa che più indigna è che il suo investitore è stato sì individuato, ma è ancora a piede libero, perché per il Procuratore di Verona non c’è pericolo di fuga…”, continua la conduttrice.

Morning News, il clima in studio si scalda

Ad aggravare la situazione arriva la dichiarazione di un dottore dell’ospedale di Verona, che ha sottolineato come il bambino poteva salvarsi, se fosse stato soccorso in tempo. Invece, dopo l’accaduto il conducente è scappato. “Le lesioni che aveva riportato non erano così gravi da poter condurre a morte se solo fosse stato soccorso tempestivamente…”, spiega il dottore.

“Questo 39enne non è stato arrestato perché non c’è flagranza di reato e non c’è pericolo di fuga… Ma quando mai una persona che ha investito ed ucciso senza aver prestato soccorso non viene arrestato?”. Simona Branchetti porta all’evidenza un’anomalia nella procedura penale e si chiede perché il pirata della strada non sia ancora stato arrestato, nonostante ci sia una vittima. Come se non bastasse, il giorno dopo il 39enne si è presentato a lavoro. “Fa molto arrabbiare… Questo bimbo poteva pure salvarsi… Sono passate 3 ore dal momento in cui è stato investito ed è arrivato in ospedale…”, sottolinea ancora una volta la Branchetti.

Lo studio di Morning News si è popolato di ospiti per commentare la questione e fare chiarezza sulle zone d’ombra. Uno di loro ha spiegato: “Il discorso drammatico però sono i tempi per il processo…”. Non ci sono dubbi: la conduttrice di Morning News è rimasta sotto shock da questo caso. Non resta che sperare che sia fatta giustizia per il piccolo Chris.