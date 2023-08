News Lutto Loredana Berté, il doloroso annuncio: “Si chiude un’epoca” | Perdita incolmabile Di Ambra Ferri - 11

Quello di Loredana Bertè è stato un addio inaspettato che ha colto tutti gli italiani di sorpresa. E adesso come andranno le cose?

La rockstar italiana per eccellenza ha lasciato tutti di stucco. Le sue parole cariche di emotività hanno messo un punto a un’era indimenticabile. Lo sfogo è avvenuto su Instagram e in pochi secondi ha fatto il giro dello Stivale.

È una delle cantanti più amate di sempre, con una carriera pluridecennale alle spalle che le ha regalato grandi sofferenze e soddisfazioni. Nota anche per essere anche la sorella di Mia Martini, Loredana Bertè ha superato enormi difficoltà durante la sua vita.

Recentemente è finita sotto i riflettori del web per via di un post su Instagram in cui annuncia un doloroso addio. “Si chiude un epoca”, scrive.

L’addio di Loredana Bertè

Lo scorso 12 giugno l’Italia per un attimo si è spenta insieme a Silvio Berlusconi. La dipartita del Cavaliere è stata del tutto inaspettata, visto che sembrava stare meglio dopo essere stato dimesso dal lungo ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo ed è stata motivo di grande sofferenza per molti connazionali, a partire dal popolo fino alle persone più famose. Tra queste, rientra Loredana Bertè, che non è riuscita a trattenere il dolore. La rockstar ha voluto condividere un commento su Instagram che segna la fine di un’era.

“È morto Silvio Berlusconi – ha scritto –. Al netto di tutti i giudizi, politici e non, con lui si chiude un’epoca che ha segnato e trasformato l’Italia ed è indubbio gli si debba concedere quanto meno l’onore delle armi”. La cantante continua nel suo sfogo, a cui ha allegato una foto del Cavaliere. “Ha creato imprese e dato lavoro a tante persone (me compresa) indipendentemente dalle idee politiche e questo lo ha reso un uomo professionalmente democratico. Profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Grazie Presidente”.

Le commoventi parole su Instagram

La Bertè ha scritto parole piene d’amore e riconoscenza che nessuno si aspettava. Effettivamente, non è solita a esporsi sui social: di solito, preferisce rimanere nell’ombra e postare solo foto ricordo. Basta pensare che solo qualche mese fa non ha dato spiegazioni ai fan a proposito del suo problema di salute che l’ha costretta a interrompere ogni esibizione live.

Aveva parlato per lei il suo ufficio stampa: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. Questa volta, invece, Loredana ha deciso di esporsi e dedicare un pensiero a Silvio Berlusconi, a dimostrazione dell’importanza che ha avuto nella sua vita e nella sua carriera.