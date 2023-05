News Loredana Bertè operata d’urgenza, la situazione è grave | La sorella rompe finalmente il silenzio Di Ambra Ferri - 9

La sorella di Loredana Bertè aggiorna i fan sulle condizioni di salute della rocker. Ecco come sta oggi la cantante.

Da quando è stata comunicata la decisione di sospendere il tour della Bertè per via delle sue condizioni di salute, l’attenzione è rimasta alta e i fan hanno scavato nella sua quotidianità per scoprire come sta realmente la cantante.

Sappiamo che è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza in ospedale, motivo per cui ha dovuto rimandare l’attesissimo tour a data da definirsi. Le poche informazioni rilasciate hanno scatenato il panico dei fan.

Nelle ultime ore, però, ci ha pensato sua sorella Leda ad aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute di Loredana. Ecco le sue parole al magazine Di Più.

Il racconto di Leda, sorella di Loredana Bertè

Leda ha ammesso di aver vissuto attimi di panico quando i medici le hanno comunicato di dover procedere con un’operazione d’urgenza: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato…”. Per fortuna, ha riferito che la rocker è riuscita a superare questo momento difficile e l’intervento è andato per il meglio. Ora Loredana ha solo bisogno di tempo per riprendersi e tornare a cantare sui grandi palchi.

La sorella ha specificato che, come ha riferito la sua assistente personale, Loredana Bertè non è mai stata a rischio di vita. Insomma, l’operazione era urgente e necessaria, ma la cantante non stava rischiando il tutto per tutto. Ricordiamo che il rapporto tra Leda e la Bertè si era un po’ lacerato negli anni, nonostante questo la sorella è subito corsa da lei quando ha saputo della delicata notizia. In questo momento, si sostengono a vicenda: “Non ci parliamo da un po’ di tempo – ha detto – non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no”.

Loredana Bertè, le attuali condizioni di salute

In quanto sorella maggiore, Leda racconta che – nonostante qualche malumore passato – ha sempre ricoperto questo ruolo con piacere. Ecco perché appena ha saputo dell’operazione è corsa da lei per starle vicino.

Ha citato poi Mimì, che Leda aveva aiutato portandola a Milano in un periodo davvero complicato per lei anche dal punto di vista economico. Insomma, per quanto riguarda Loredana Bertè non c’è da temere: l’operazione è stata superata con successo, ora non resta che attendere che la cantante si riprenda dallo spavento e dall’intervento chirurgico. Non vediamo l’ora di vederla cantare e riempire palazzetti!