News Il principe Harry ha perso il controllo: urla a notte fonda fino al mattino | Spaventoso racconto Di Marina Drai - 11

Emergono nuove, scottanti verità sul principe Harry e sul suo carattere non proprio accomodante: lo conferma una persona a lui vicina.

Un racconto shock di una persona molto vicina a Harry ha infiammato nuovamente il gossip: sembra che il principe abbia un carattere molto forte che lo porta a innervosirsi e arrabbiarsi spesso.

Le rivelazioni non sono una novità: chi segue la famiglia reale sa già che Harry non è certo noto per essere una persona tranquilla. La pubblicazione di Spare è stato un affronto diretto alla sua famiglia, un gesto che ha incrinato per sempre i rapporti con i reali, persino con suo fratello al quale era tanto legato.

L’ultimo racconto arriva da una figura che è rimasta vicino a Harry per molti mesi. Questa persona lo ha definito addirittura come intrattabile in alcuni casi, molto ribelle e incapace di sostenere una discussione. I due hanno avuto scontri fino a tarda notte proprio in casa del principe.

Sicuramente le tensioni con la famiglia non hanno aiutato il principe e questo lo ha portato a scontrarsi ancora più duramente con chi non era d’accordo con lui. Harry, alla fine, è umano proprio come tutti noi.

Le dichiarazioni sul principe Harry

Una persona molto vicina al principe Harry ha riacceso la diatriba sulla personalità non molto tranquilla del reale. J.R. Moehringer, il ghostwriter di Spare che ha fatto tanto successo, ha raccontato di alcune discussioni molto accese avvenute tra lui e il principe. Spesso i litigi sono durati fino a notte inoltrata, tenendo svegli i vicini.

La collaborazione tra i due non è stata sempre semplice. Lo scrittore ha ricordato in particolare quando lui e Harry hanno discusso sul capitolo in cui il principe parla della sua esperienza come soldato: secondo lo scrittore, raccontare di essere stato ostaggio di finti terroristi non era adeguato al libro; Harry, però, era di opinione contraria.

Il rapporto tra il principe e lo scrittore

Nonostante i numerosi contrasti, Harry è stato molto felice del risultato e ha apprezzato il lavoro del ghostwriter. Seppur sofferta, la loro collaborazione ha portato a un successo mondiale e, come ha affermato Moehringer, il principe è una persona che ha apprezzato molto, sempre pronto a lottare per le sue idee e mettere in discussione le certezze.

Lo scrittore non ha fatto altro che confermare le numerose fragilità del principe, rendendolo ancora più umano. Harry ha dovuto sopportare un passato ingombrante e ora si ritrova a lottare con i suoi stessi famigliari dopo la rottura. Con Spare il principe ha voluto diffondere un’immagine di sé che rispecchia la realtà, avvicinandosi al popolo.