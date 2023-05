News Vite al Limite: Julian pesava più di 300 kg, la sua fine ha scioccato il mondo Di Mia Lonigro - 14

Un noto protagonista di Vite al limite ha avuto un epilogo letteralmente incredibile. Ecco le sue condizioni dopo il programma.

Vite al limite è una delle trasmissioni più seguite della televisione in onda su Real Time da diversi anni. Il programma punta a raccontare le storie di persone affette da obesità le quali desiderano di cambiare completamente le loro abitudini alimentari e di vita.

Sotto la guida del dottor Nowzaradan, i pazienti affrontano un percorso doloroso e molto complicato sempre spinti dalla voglia di rinascita. Ovviamente non tutti riescono ad ottenere gli obiettivi prefissati ed in molti ricadono nel baratro della dipendenza da cibo.

Il dottore che li segue, Nowzaradan, assume un atteggiamento perentorio e forte condito comunque da un grossa dose di ironia e sarcasmo che aiuta i suoi pazienti a far fronte alle difficoltà al meglio. Ma vi ricordate la storia di Julian? L’uomo pesava 376kg ed il suo tragitto verso la guarigione è stato ricco di problemi.

Julian all’epoca dello show era riuscito a perdere un bel po’ di peso insieme alla sua ragazza con la quale aveva intrapreso questo delicato processo. Ma come è andata a finire la sua storia commovente?

La storia di Julian Valentin

Durante il programma Julian Valentin è stato supportato moltissimo dalla sua fidanzata Irma anche lei impegnata nel perdere peso. Sembrava che le cose procedessero nel migliori dei modi almeno fino a quando è stato reso noto che l’uomo aveva recuperato tutti i chili persi durante lo show.

Julian ha sempre mantenuto un profilo basso sui social concentrandosi sulla battaglia che continua ancora a combattere con grande coraggio. Eppure, sul suo profilo facebook ecco che è trapelato qualcosa di incredibile sulla sua vita di adesso, sottoposta a diversi cambiamenti.

La nuova vita di Julian

Nonostante ci tenga particolarmente alla sua privacy, Julian ha un profilo pubblico molto seguito su Facebook in cui racconta la sua lotta quotidiana con la perdita di peso. Le cosa in verità come testimoniato da una foto postata recentemente stanno andando molto bene e pare che Julian, dopo una breve caduta, sia intenzionato a continuare a dimagrire. Al suo fianco questa volta un’altra donna di nome Alejandra che lui chiama addirittura moglie con la quale pare aver avuto un figlio.

A fine 2022 Julian aveva anche chiesto su Facebook se qualcuno avesse voglia di unirsi a lui in un gruppo mattutino di allenamento in segno della sua grande forza di volontà. La vita insoma con tutte le compicazioni del caso procede bene per Julien grazie anche agli insegnamenti e alla guida del dottor Nowzaradan.