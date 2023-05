News Devi saperlo: ecco qual è il segno più clemente: la bontà è legge | Primo posto meritatissimo Di Didi Kera - 16

Grazie all’oroscopo possiamo scoprire diverse caratteristiche personali ed oggi vi riveliamo chi è il segno più buono in assoluto.

L’oroscopo fornisce diversi elementi per identificare la personalità di ogni individuo e prevedere, a grandi linee, che genere di periodo vivranno. Leggendo l’oroscopo possiamo scoprire se il mese corrente è propizio per fare cambiamenti eclatanti, oppure se è meglio non rischiare troppo.

Inoltre, l’oroscopo delinea le caratteristiche di ogni individuo, elencando i loro lati positivi e negativi per identificare un determinato tipo di personalità. Il carattere di ognuno di noi, infatti, è determinato dal segno sotto il quale nasciamo. Quest’ultimo è influenzato dalla posizione dei pianeti che, a loro volta, influiscono sulla nostra personalità.

Oltre al segno zodiacale ed alla posizione degli astri al momento della nascita, un altro elemento determina la nostra personalità. Stiamo parlando dell’ascendente, che si può facilmente calcolare conoscendo non solo la data di nascita, ma anche l’orario esatto della nostra venuta al mondo.

In questo articolo vi elencheremo ed illustreremo i cinque segni dello zodiaco più gentili e magnanimi di tutti, mostrando chi detiene la medaglia d’oro in bontà e generosità. Se siete tra questi segni, complimenti per la vostra gentilezza. Se conoscete persone di questi segni, tenetevele strette.

I segni più affabili dello zodiaco

Al quinto posto troviamo il Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco è molto altruista e magnanimo. Cela la sua generosità per farsi credere forte e deciso, ma chi lo conosce bene percepisce la sua umanità. Scorpione (23-10/22-11): questo segno d’acqua pensa sempre agli altri ed è un ottimo consigliere. Inoltre, riesce sempre a tranquillizzare ed aiutare chi ne ha bisogno.

Pesci (20-01/20-03): questo segno d’acqua è molto apprezzato per la sua sincerità e disinvoltura. Non riesce ad agire subdolamente ed è privo di secondi fini. Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua è fragile e sensibile, ma allo stesso tempo generoso e protettivo, soprattutto con le persone che ama.

La medaglia d’oro per la bontà va a…

Acquario (21-01/19-02): questo segno d’aria è il più caritatevole di tutti. È molto sicuro di sé e determinato con i suoi obiettivi. Tuttavia, le persone nate sotto questo segno agiscono quasi sempre per il bene degli altri e questo per farle sentire molto apprezzate ed amate.

Quindi, abbiamo scoperto quali sono i cinque segni zodiacali più magnanimi di tutti e se non rientrate in questo elenco cercate di migliorare il vostro approccio con gli altri e di provare ad essere un po’ più altruisti.