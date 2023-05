News Simona Ventura ha toccato il punto più basso della sua carriera | Nemmeno i soldi Di Luna Vespri - 25

Simona Ventura ha toccato il punto più basso della sua carriera dove nemmeno i soldi valevano la situazione.

L’Isola dei Famosi è ormai iniziata con la sua diciassettesima edizione, e tutti non fanno che chiedersi un quesito in particolare: quanto ha guadagnato Simona Ventura durante la sua esperienza di naufraga al programma?

È di recente, infatti, tornata virale un’intervista di molto tempo fa in cui protagonista era proprio la conduttrice Simona Ventura, che ha raccontato la sua esperienza, parlando anche del suo cachet.

La sua partecipazione al programma nel ruolo di naufraga risale ormai a molti anni fa, nel 2016, quando iconica fu la sua lotta nel fango con Mercedesz Henger: un episodio che molti ricordano per la forte empatia che hanno provato nei confronti della conduttrice che è stata, infatti, molto male.

Dopo un mese Simona Ventura è stata eliminata dal programma e, una volta tornata in Italia dall’Honduras, ha tenuto un’intervista a Il Fatto quotidiano durante la quale ha parlato del guadagno ricavato dal programma.

Il cachet da naufraga di Simona Ventura

Durante l’intervista Simona Ventura ha ammesso quanto poco fosse il guadagno ricevuto al punto che la donna ha affermato che la sua partecipazione è stata dovuta ad altre ragioni, piuttosto che ai soldi: “Se avessi fatto L’Isola dei Famosi per soldi” ha detto “i soldi che valeva la mia presenza non avrebbero mai potuto darmeli perché erano troppi”.

Ha smentito poi l’ipotesi della cifra di 800.000 che gli spettatori pensavano avesse guadagnato “Non ho preso neppure la metà di questi famigerati 800.000 euro di cui si parla”. Anche se la conduttrice non ha rivelato la cifra esatta, dovrebbe trattarsi per lo più, infatti, di poco meno di 400 mila euro.

Simona Ventura e l’episodio della lotta nel fango con la Henger

Nel corso della stessa intervista la conduttrice si è lasciata poi andare a delle confessioni in merito alla famosa lotta con la Henger durante il programma, definendola come il punto più basso della sua carriera, aggiungendo “nonostante questo sono ancora qui”.

La lotta ha causato a Simona Ventura anche dolori fisici, ma comunque le ha permesso di ottenere un grande affetto e supporto dai telespettatori, che hanno ricominciato ad apprezzarla dopo che la donna si era “un po’ imborghesita”, finendo “in un vortice di solitudine in un ambiente che non era il mio”. Per cui tra alti e bassi la Ventura si è ritrovata a ringraziare la trasmissione, proprio per averle fatto ritrovare l’affetto del pubblico.