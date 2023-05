News Amici, critiche pesanti per Wax: “Non lo meritava” | Scoppia la bufera Di Didi Kera - 9

Uno dei finalisti del talent di Canale5 è stato sommerso da commenti negativi. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Amici 2022 è il talent show più seguito ed amato di Canale5. Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha chiuso i battenti lo scorso 14 maggio vedendo come vincitore della finale il ballerino Mattia Zenzola.

Tra i finalisti abbiamo visto i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Isobel e Mattia. Come detto, quest’ultimo si è portato a casa la vittoria, con il consenso del pubblico. Tuttavia, tra questi c’è stato chi ha destato maggior controversia e dibattito tra i fan del programma.

Infatti, mentre per Mattia, Angelina e Isobel i telespettatori hanno espresso praticamente all’unanimità il loro consenso e la loro approvazione di vederli arrivare in finale, non è stato così per Wax. Quest’ultimo ha riscontrato molti commenti negativi e sulle pagine social si poteva leggere la frase: “Wax non meritava la finale” molte volte scritta dai fan del programma.

Tra i più malpensati si è arrivato anche a credere che Wax sia stato raccomandato, dal momento che non eccelle nella sua disciplina e che è il beniamino della cantante Arisa. Così, la maggior parte dei commenti negativi si è riversata sul pupillo dell’artista. Inoltre, alcuni hanno anche affermato che la Queen Mary abbia mostrato un certo atteggiamento troppo buonista nei confronti di Wax.

Wax il raccomandato

Sono settimane che i fan del talent show più famoso di Mediaset scatenano i loro commenti, specialmente sulla piattaforma social di Twitter. I telespettatori continuano ad insinuare che Wax sia il raccomandato di turno.

Non solo perché è il beniamino della cantante Arisa, ma anche perché la De Filippi ha dimostrato una certa apprensione ed attenzione quasi materna nei confronti del cantante. Inoltre, non sarebbe la prima volta che Maria ha un suo favorito. Infatti, prima di Wax c’era Cricca.

La rivelazione di Wax

Qualche giorno fa, il cantante ha raccontato un episodio passato capitogli proprio con la conduttrice, affermando: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.

Ma nonostante questa confessione inedita da parte di Wax, molti fan e telespettatori di Amici di Maria De Filippi continuano a credere che il cantante sia sempre stato un raccomandato e che non si meritava di arrivare in finale. Per fortuna del programma e della stessa Queen Mary ha vinto Mattia e non Wax, altrimenti il web avrebbe scatenato l’inferno.