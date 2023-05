News Amici: ma come si è ridotto Biondo? Adesso è irriconoscibile | FOTO Di Didi Kera - 15

Il cantante del bel noto talent show non è più come prima. Il suo aspetto è totalmente diverso. Vediamo com’è cambiato nel tempo.

Simone Baldasseroni, meglio noto al pubblico italiano con lo pseudonimo di Biondo, è stato uno dei tanti concorrenti che hanno preso parte al talent show più seguito ed amato di Mediaset. Stiamo parlando di Amici, condotto dalla Queen Maria De Filippi, in onda su Canale5.

Biondo ha partecipato alla diciassettesima edizione, vale a dire quella andata in onda dal novembre 2017 al maggio 2018. Il rapper romano è stato uno dei ragazzi in gara che è riuscito ad arrivare in finale. Purtroppo, però, è stato eliminato proprio vicinissimo alla fine.

Chi ha seguito quell’edizione di Amici non avrà certo dimenticato la relazione sentimentale che era nata tra Biondo ed Emma Muscat proprio durante l’avventura nel piccolo schermo. Tuttavia, la loro storia è terminata poco dopo la fine della trasmissione. Adesso i fan pensano che Biondo stia con Natalia Sofia Molteni, una content creator. Ma entrambi hanno affermato di essere, invece, soltanto ottimi amici.

Nel 2018, Biondo ha dominato le classifiche musicali con il suo brano intitolato Dejavù, che per quell’anno era diventato un vero e proprio tormentone. Come per tanti altri giovani, anche per Biondo l’aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi gli ha aperto moltissime porte, dando il via ad una carriera ricca di successi.

Cosa fa oggi Biondo?

Da quando ha preso parte al talent show di Canale5 più seguito di sempre, il rapper romano ha visto la sua carriera musicale prendere il volo e non fermarsi più. facendosi conoscere con il brano Dejavù che ha portato ad Amici, Biondo ha iniziato il suo percorso lavorativo nella musica.

Nel 2022, Biondo ha pubblicato l’album 3:33 e il singolo Mi manca la vecchia te. Ma oltre al mondo discografico, il rapper romano ha esordito anche nel grande schermo. Infatti, sempre nel 2022, Biondo ha preso parte al film È per il tuo bene, diretto da Rolando Ravello.

Il look odierno di Biondo

Ma che aspetto ha oggi il rapper Biondo? Totalmente diverso da come lo ricordiamo ad Amici. Qualche mese fa, il giovane ha sfoggiato dei capelli neri e abbastanza lunghi. Mentre adesso è tornato sì biondo, ma non platino come quando ha partecipato ad Amici.

D’altronde i suoi fan lo sanno: Simone Baldasseroni, in arte Biondo, cambia molto spesso il suo look. Quindi è possibile vederlo una volta nero corvino e quella successiva biondo miele. Una cosa è certa: la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è stato il suo trampolino di lancio verso il successo.