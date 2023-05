News Dottor Nowzaradan: “Metodi disumani”, scatta la polemica | Potrebbe essere dannoso Di Marina Drai - 13

Il dottor Nowzaradan, volto di Vite al limite, è finito al centro di aspre polemiche per via dei suoi metodi di dimagrimento.

Vite al limite è un programma molto seguito in tutto il mondo. Nel corso delle puntate i telespettatori vengono a conoscenza di storie da brividi e persone che hanno sofferto molto nella loro vita, tanto da buttarsi sul cibo per cercare un po’ di sollievo.

Protagonista indiscusso della trasmissione è il dottor Nowzaradan, medico iraniano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica: è lui che guida i pazienti nel loro percorso di guarigione e li prepara affinché siano pronti ad affrontare l’intervento di bypass gastrico che gli permetterà di rimettersi in salute.

Purtroppo diversi pazienti del programma non sono riusciti ad arrivare all’obiettivo; altri, invece, sono riusciti a sottoporsi all’operazione ma poi hanno abbandonato i loro progressi e si sono arresi ancora una volta al cibo. Non tutti hanno la giusta forza per continuare a prendersi cura di se stessi, soprattutto se i traumi passati hanno ancora una forte influenza sulle loro vite.

Ci sono però anche storie a lieto fine: persone che sono riuscite a introdurre gli insegnamenti del medico nella vita di tutti i giorni e trarne giovamento. Diversi pazienti sono riusciti a cambiare il proprio modo di vivere e trovare finalmente un equilibrio, anche grazie all’affetto delle persone vicine che gli hanno supportati dentro e fuori dal programma.

Le polemiche contro il dottor Nowzaradan

Il medico è una vera e propria star: tanti vogliono sottoporsi alle sue cure e cercare di costruirsi una vita migliore. Di recente però sono scoppiate anche diverse polemiche dirette proprio contro il medico e in particolare contro il libro che ha pubblicato, dove viene illustrata la dieta proposta ai pazienti.

Secondo diversi utenti di Reddit la dinamica del programma, dove viene seguita proprio la dieta del libro, è troppo faticosa sia psicologicamente che fisicamente, ed è per questo che molti pazienti falliscono nel loro intento. Il fatto che i pazienti vadano fino a Houston e poi si sentano dire che non sono dimagriti abbastanza, venendo rifiutati dal medico, è eccessivo.

Diete assurde

Le critiche poi hanno colpito anche il contenuto stesso della dieta, pensata per far dimagrire pazienti gravemente obesi in pochissimo tempo. Il regime alimentare del medico prevede tre pasti al giorno, senza merende, composti solo da proteine e verdure. Secondo molti utenti la dieta è sbilanciata e non fa che mettere in difficoltà i pazienti. Molti affermano che siano ‘metodi disumani’.

Il libro poi manca di specificare che si tratta di una dieta specifica solo per certe persone con particolari problematiche e ciò, sostengono gli utenti, potrebbe essere dannoso per chi soffre di altri disturbi come l’anoressia.