News Damiano dei Maneskin e la verità sul suo titolo di studio | Una situazione difficile

Non tutti lo sanno, ma Damiano dei Maneskin ha avuto un rapporto davvero difficile con la scuola. Ecco cosa gli è successo.

Fin da subito era chiaro che il frontman dei Maneskin avesse una personalità molto forte, la stessa che l’ha portato ad avere un rapporto conflittuale con la realtà scolastica durante la sua adolescenza.

Per Damiano David, infatti, non è stato sempre tutto rose e fiori. Ha dovuto superare diverse difficoltà che hanno messo a rischio il suo cammino e il suo futuro personale.

Le incredibili rivelazioni sulla sua adolescenza hanno lasciato tutti di stucco, nessuno sapeva che le cose fossero andate così. Ma cosa è successo nella vita di Damiano? Ecco tutti i dettagli inediti.

Damiano dei Maneskin: l’aneddoto sulla sua vita privata

Il frontman dei Maneskin ha lasciato delle dichiarazioni sulla sua vita privata che non sono di certo passate inosservate, soprattutto perché lui, di solito, è uno di poche parole. Eppure questa volta ha davvero vuotato il sacco, raccontando aneddoti davvero incredibili.

Nato a Roma nel 1999, Damiano David fa parte di una delle band italiane più famose del mondo. Partiti da X-Factor che erano solo dei ragazzini, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo e all’Eurovision, la band romana ha riempito i palazzetti più importanti di tutto il mondo. Un vero orgoglio italiano, rappresentato da quattro ragazzi giovanissimi e molto talentuosi. Il frontman, appunto, è Damiano David che ha rilasciato dichiarazioni scottanti sulla sua vita passata.

Perché Damiano ha abbandonato gli studi

Ospite speciale all’interno del podcast Cachemire, Damiano ha raccontato la sua adolescenza e, in particolare, il periodo turbolento del liceo. È stato così complesso per Damiano terminare le superiori, che ha addirittura cambiato due scuole. Dopo essere stato rimandato, è stato bocciato ben due volte durante il liceo: il primo a causa delle assenze, poi il quarto anno per il rendimento scolastico. Alla fine, l’artista ha deciso di abbandonare definitivamente gli studi. Damiano ha quindi come titolo di studio la terza media, una rivelazione che aveva già fatto su TikTok, scatenando i commenti più disparati da parte degli utenti del web.

Quella di abbandonare la scuola è stata una scelta davvero difficile per Damiano, che gli ha permesso di concentrarsi sulla sua più grande passione, la musica. Per fortuna le cose sono andate nel verso giusto e ora fa parte di una delle band più apprezzate e famose degli ultimi anni, i Maneskin. Chissà se, in circostanze diverse, Damiano avrebbe ripreso in mano gli studi. Per fortuna con la sua musica gli è andata bene e ora gode di un successo planetario.