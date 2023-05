News Albano Carrisi si espone per lei: “È assurdo” | L’appello è disperato e tocca i cuori degli italiani Di Ambra Ferri - 11

L’appello disperato di Al Bano sta facendo tremare i cuori di tutta Italia. Ecco per cosa si sta battendo il cantante.

Nessuno si aspettava che Al Bano prendesse le sue difese, eppure l’ha fatto in modo molto schietto. Il cantante di Cellino San Marco si rivolge al web per una causa di cui si sta parlando moltissimo nelle ultime settimane e lo fa con forza attraverso un appello disperato.

Le sue parole hanno fatto vibrare i cuori di tutto il popolo italiano. Nonostante si avvicini l’evento più atteso di un’intera vita artistica, il suo pensiero è rivolto a lei.

Manca pochissimo alla festa per i suoi 80 anni: sarà una celebrazione a tutto tondo, che contemplerà anche i 60 anni di carriera indimenticabile, durante i quali Al Bano ha riempito stadi e palazzetti. Nonostante si avvicini il grande giorno, l’artista non può fare a meno di pensare a lei. Ma di chi stiamo parlando?

Albano Carrisi sbotta e prende le sue difese

Il cantante di Cellino San Marco non è restato impassibile difronte alla tragedia consumatosi a Trento, dove il giovane Andrea Papi, di soli 26 anni, è stato aggredito ed ucciso da un’orsa mentre correva nei boschi nei pressi di Caldes, lo scorso 6 aprile. L’uomo nel suo ritorno a casa ha incontrato un’orsa, chiamata JJ4, che avvertendo Andrea come un pericolo, ha attaccato il giovane per proteggere i suoi cuccioli. Non c’è stato niente da fare per il 26enne, morto sul colpo.

Alla luce della tragedia, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha approvato il decreto di abbattimento dell’orsa JJ4. Una decisione che ha spaccato l’opinione pubblica. Anche i veterinari di Trento sono in disaccordo e si rifiutano di procedere con l’abbattimento dell’orsa, che ha reagito solo per difendersi nel suo habitat naturale.

La posizione di Albano Carrisi sul caso dell’orsa JJ4

Persino il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua in proposito, prendendo una posizione molto forte: in una sua dichiarazione, apparsa sul settimanale Nuovo Tv, emerge tutto il suo disappunto per la decisione presa dalla Provincia autonoma di Trento. Secondo l’artista pugliese sacrificare la vita dell’orsa “è assurdo”: seguendo questa logica – spiega – andrebbero eliminati tutti gli animali feroci, perché anche potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l’uomo.

Amante della terra e di tutti coloro che la abitano, Albano Carrisi non ha perso occasione di ricordare quanto sia importante imparare a vivere in sintonia con tutti gli animali che la natura ci offre, anche i più temuti.