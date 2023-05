News Alvaro Vitali: “Banfi non mi ha aiutato. Rinnegato”, l’attacco è pesante | Replica a vetriolo Di Marina Drai - 17

Nel corso di un’intervista Alvaro Vitali ha raccontato delle sue difficoltà accusando Lino Banfi di non averlo aiutato.

Brutto periodo per Alvaro Vitali: l’attore, che negli anni ’80 godeva di un successo enorme, oggi sembra essere stato dimenticato da tutti, anche da chi considerava suoi amici. Vitali sarebbe stato abbandonato dalle persone più vicine a lui e non le perdonerà mai per questo affronto.

L’attore è noto per lo più per aver interpretato il ruolo di Pierino in diversi film ed essere stato uno dei volti della commedia sexy all’italiana, uno dei fenomeni cinematografici di maggiore risonanza.

La sua carriera è legata a nomi come quello di Lino Banfi e Renzo Montagnani. Purtroppo la fama è venuta a mancare negli anni ’90 e così anche la fortuna dell’attore: dopo Pierino torna a scuola, fallimentare tentativo di riscatto, Vitali finì nell’oblio.

La sua figura è stata poi rilanciata dopo 10 anni grazie a Striscia la notizia, dove Vitali vestì i panni di Todt per diverse puntate regalando gag al pubblico. Nel 2006 ha partecipato per un periodo al reality La fattoria, ma ha dovuto abbandonare per il riacutizzarsi dell’asma.

L’attacco di Alvaro Vitali

“Nessuno mi ha aiutato, certo. È come la nave: quando sta per affondare i topi scappano e così è il cinema” ha spiegato l’attore parlando della sua condizione ormai di “perfetto sconosciuto”. Vitali è stato lasciato da solo a vedersela con le difficoltà dello show business che a un certo punto non lo ha più voluto.

Anche Lino Banfi, col quale era molto amico, lo avrebbe abbandonato e addirittura rinnegato. Secondo l’attore i due erano amici per la pelle e non capisce perché le cose siano finite così. “Non so perché non mi ha aiutato, non riesco a capirlo. Non so se gli hanno parlato male o io ho detto qualcosa di brutto su di lui, ma non mi sembra”.

Lino Banfi risponde

Di fronte alle accuse di Alvaro Vitali, Lino Banfi ha voluto chiarire la situazione spiegando la sua versione dei fatti. “Ci siamo frequentati nell’ambito lavorativo. Fuori del set, in realtà, ci vedevamo poco. Ci sentivamo raramente e, quindi, eravamo buoni conoscenti, ma non amici per la pelle” ha spiegato Banfi, rivelando una realtà ben diversa da quella condivisa da Vitali.

“Ho provato a fare il suo nome in occasione della mia chiamata in fiction o serie tv. A decidere però erano e sono altri, come i registi e i produttori i quali, se dicono no alla presenza di un artista nel cast, sono irremovibili” ha aggiunto, spiegando che è molto dispiaciuto per ciò che è accaduto al collega ma chiarendo anche che non ha potuto fare granché se non proporlo per fiction o serie tv.