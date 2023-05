News Oroscopo: questo segno zodiacale soffrirà per tutta la vita | Brutte notizie per lui Di Marina Drai - 13

L’oroscopo ha brutte notizie per i nati sotto un certo segno zodiacale: queste persone sono destinate al dolore per il resto della vita.

Se è vero che la ruota della fortuna gira per tutti, è altresì vero che alcuni segni sono più portati di altri a soffrire per le ingiustizie della vita. I problemi, più o meno gravi, capitano a tutti, ma è importante saper reagire alle difficoltà per non lasciarsi travolgere.

C’è un segno in particolare che, per volere delle stelle, è “condannato” a vivere nella solitudine e nella malinconia, e per lui è difficile cambiare le cose. Spesso queste persone faticano a cambiare il proprio destino: credono che tutto sia già scritto e che se stanno soffrendo allora non riusciranno mai a essere felici.

Come sappiamo la felicità dipende in gran parte da noi stesso e al modo in cui ci approcciamo al mondo. La vera differenza la fa proprio la capacità di vedere il positivo in ogni situazione ed essere convinti che le cose prima o poi si sistemeranno.

Questo segno purtroppo manca di questa abilità e per questo motivo soffre spesso, anche più di quel che dovrebbe, rovinandosi molti momenti. Per i nati sotto questo segno le buone notizie o non esistono o sono molto rare.

Il segno zodiacale destinato a soffrire

C’è un segno zodiacale che purtroppo soffrirà molto nella sua vita e sarà costretto ad affrontare molto dolore. Stiamo parlando del segno dei Pesci: i nati sotto questa costellazione tendono a soffrire molto, sia a causa di un po’ di sfortuna sia perché la loro emotività li porta a sentire maggiormente il dolore.

Tristezza e malinconia caratterizzano questo segno molto sensibile. L’empatia è una dote, ma nel caso dei Pesci si rivela anche uno svantaggio: sentire ogni emozione negativa, anche quella degli altri, rende difficile vivere una vita tranquilla e serena. Questo segno difficilmente riesce a prendersi del tempo per sé e cambiare prospettiva sulla vita.

Una vita di malinconia

La voglia di aiutare sempre gli altri e di fare di tutto per gli affetti è un’arma a doppio taglio, perché i Pesci si fanno carico anche dei problemi altrui e ne soffrono. Oltre ai problemi che devono affrontare in prima persona si accumulano anche le difficoltà degli altri. Spesso i nati sotto questo segno vengono soffocati dalle preoccupazioni e faticano a vivere una vita felice.

Se fate parte di queste persone, cercate di aprirvi con gli altri, anche se per voi non è sempre stato facile. Condividere le vostre paure con persone vicine vi aiuta a liberarvi dei pesi che vi portate dietro e ritrovare un po’ di serenità. Soprattutto, cercate di non farvi rovinare le giornate da problemi che non sono sotto il vostro controllo: a volte è bene farsi scivolare addosso la negatività.