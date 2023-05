Oroscopo: giorni difficili per 4 segni zodiacali | Preparatevi al peggio

Molti problemi e preoccupazioni per quattro segni zodiacali.

Stando a quanto dicono le stelle questa settimana sarà dura e complicata per quattro segni zodiacali in particolare, che si sentiranno sopraffatti e potrebbero subire forti pressioni e preoccupazioni: scoprite se siete tra questi e mettetevi al riparo!

Quando le cose si mettono male è bene darsi subito da fare per evitare il peggio e, fortunatamente, grazie all’oroscopo possiamo avere la possibilità di orientarci meglio.

La sfortuna e la fortuna di un determinato segno può essere dipendente da una serie di fattori relativi ai pianeti che a seconda della loro posizione possono incidere, anche in maniera negativa, sulla vita delle persone.

In particolare, sono quattro i segni che in questo periodo non avranno dei giorni piacevoli e facili, ma saranno caratterizzati da forti squilibri che porteranno una brutta sensazione di disagio e negatività. Questi segni dovranno stare molto attenti alle decisioni che prenderanno e al modo in cui affronteranno questa terribile settimana che si prospetta.

Quali sono i segni sfortunati di questa settimana

Al primo posto abbiamo il segno dello Scorpione. Preparatevi ad affrontare questa settimana, voi che siete nati sotto questo segno. Già quest’anno non era cominciato benissimo per voi, anche se una sorta di riscatto si è verificata proprio nel mese passato, a marzo, mentre aprile sembra rivelarsi nuovamente preoccupante. È ora di rimboccarsi le maniche, perché tutte le sfere della vostra vita potrebbero rivelarsi intricate e difficili. Ostacoli nella vita privata e in quella lavorativa: è importante mantenere la calma in situazioni in cui la vostra voglia di imporvi potrebbe farvi cadere in circostanze rischiose, per cui dovrete essere in grado di gestire i vostri impulsi.

Al secondo posto ci sono i Gemelli che, nonostante la positività che li contraddistingue, questa volta saranno costretti ad attenuarla per il brutto periodo cui vanno in contro. Questo periodo si prospetta davvero difficile e pieno di sfortuna, per cui l’unico modo di “sopravvivere” è quello di non creare problemi, per evitare di averne. Stare lontani dalle polemiche eventuali, lasciando che il tempo risolva le cose, e che ci siano tempi migliori per ritornare su determinate questioni. Infatti, qualunque cosa si decida di fare in questo periodo potrebbe rivelarsi nociva per voi stessi, state attenti.

I quattro segni più sfortunati di aprile

In seguito, abbiamo il segno del Cancro: tutti i nati dal 22 giugno al 22 luglio, vivranno un periodo di forte confusione e smarrimento. Tutte le emozioni che proverete vi faranno pensare di poter reagire e far valere le vostre opinioni: ma non è questo periodo adatto per farlo. Siate pazienti e aspettate il tempo giusto, perché i momenti difficili capitano ma passano sempre.

Infine, il segno del Capricorno: un periodo davvero disarmante per quelli nati sotto questo segno, tutto sembra insormontabile, tutto estremamente complicato. Anche i Capricorno dovranno astenersi da ogni tipo di reazione, lasciando prendere i propri istinti di farsi valere, evitando di compiere scelte per il momento e aspettando tempi migliori per farlo.