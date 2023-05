Test visivo, individuate la vera mamma: se ci riuscite, siete formidabili | Quasi tutti falliscono

In questo test di oggi vi si chiede di intuire chi è la madre tra le due donne. Scopriamo di chi si tratta e come capirlo.

Il mondo del web è ricco di molti tipi di test utili per allenare la nostra mente e il nostro cervello. Ci sono diversi test per specifici esercizi mentali: ad esempio, i test visivi, le illusioni ottiche e i rompicapi visivi servono per acuire le nostre abilità percettive e mettere in funzione parti del nostro cervello che, normalmente, non vengono usate molto spesso.

Questo tipo di test serve per aumentare le nostre capacità visive e aumentare la percezione di questo nostro senso così importante. In questo modo potremmo notare piccoli dettagli che, in un primo momento, sembrano non esserci.

Inoltre, ci sono altri tipi di test come, ad esempio, quelli matematici e logici. Questi sono utili per allenare la parte scientifica del nostro cervello, aiutandoci a sviluppare al meglio le nostre capacità di calcolo e logica. Questi test, come i precedenti, hanno sempre una risposta giusta ed una sbagliata.

I test che non hanno un’unica soluzione sono quelli psicologici e della personalità. Questi tipi di test servono per scoprire alcuni dei nostri lati caratteriali che, magari, non conosciamo ancora. La risposta al test psicologico o della personalità varia di persona in persona e svela dettagli diversi per ognuno di noi. Ecco questi test non hanno una risposta assoluta.

Trovate la vera mamma del bimbo tra le due donne

Il test di oggi è una sottocategoria di un tipo già citato. Si tratta, infatti, di un test visivo ed intuitivo. Vale a dire: osservando l’immagine data, carpire da ogni minimo dettaglio la soluzione richiesta. In questo caso il compito è il seguente: individuare quale tra le due donne è la madre del bambino.

Potrebbe essere facile, ma non è così perché questo test si basa sullo spirito di osservazione della persona che si sta cimentando nel test e sulle sue capacità di notare ogni minimo particolare raffigurato nell’immagine.

Soluzione al test

L’immagine è un disegno che rappresenta due donne sedute una di fronte all’altra, in una sala d’attesa, con in mezzo un bambino che gioca a terra. La richiesta è capire chi delle due donne è la mamma del bambino. Per intuirlo, bisogna notare il linguaggio del corpo che, molto spesso, dice di più delle parole.

Vediamo la donna di sinistra più rilassata, con le gambe un po’ più distese e le mani appoggiate con pacatezza. La donna di destra, invece, è più tesa, ha le gambe rigide e le mani pronte a soccorre il bambino. Inoltre, il bimbo stesso vi indica chi è la sua mamma, perché è seduto rivolto verso di lei. Quindi, la mamma tra le due è la donna a destra. Questo test visivo ed intuitivo sembrava facile, ma i test non lo sono mai se non ci si allena costantemente a risolverli.