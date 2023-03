Test visivo impossibile: trovate la mela diversa in 30 secondi | Quasi nessuno ci riesce

Tra i molti test visivi, questo è il più faticoso: notare un minimo dettaglio nel bel mezzo di immagini identiche tra loro è molto arduo.

Il mondo del web è pieno di numerosi test visivi ed illusioni ottiche e questi rompicapi sono utili per allenare la nostra capacità mentale e il nostro spirito di osservazione. Molto spesso ci limitiamo a guardare le cose in maniera superficiale, senza sforzarci troppo di vedere oltre.

Questi tipi di test visivi, invece, ci aiutano a sviluppare le capacità adatte per cogliere i minimi particolari ed indizi che, in un primo momento, sono invisibili. Con un allenamento costante, si possono raggiungere risultati strabilianti e risolvere test visivi ardui, come quello proposto oggi.

La vista è il nostro senso più importante: ci permette di vedere dove siamo, dove stiamo andando, i pericoli circostanti e l’ambiente in cui ci troviamo. Ma se riuscissimo a vedere ben oltre le nostre quotidiane possibilità, la vista ci permetterebbe di notare ogni minimo particolare che potrebbe sembrare inutile, ma che non lo è per nulla.

Test visivi ed illusioni ottiche usati da neurologi e psicologi

Molto dottori utilizzano questi rompicapi per analizzare la mente e il cervello dei loro pazienti e sono molto utili per diagnosticare diversi problemi visivi e neurologici. Il cervello è il nostro centro di comando della percezione e in test visivi “trova l’intruso” si sforza molto per vedere l’elemento diverso.

I test di questo tipo mettono in moto parti del nostro cervello che solitamente non sono molto attive: non ci capita spesso di concentrarci su molti elementi uguali, sapendo che però soltanto uno ha una piccola differenza. Questi rompicapi aumentano la nostra capacità di percepire ed individuare i minimi dettagli.

Soluzione del test della mela

In questo test visivo abbiamo 32 mele rosse morsicate, tutte uguali tra loro; almeno in apparenza. La sfida è presto detta: trovare l’unica mela diversa del gruppo in 30 secondi. Questo rompicapo è davvero complicato e, infatti, soltanto il 10% delle persone che si cimentano nella prova ci riesce.

Se non l’avete ancora individuata, ecco a voi la soluzione: la mela diversa si trova nella seconda fila ed è la settima contando da destra. Il particolare differente è il tipo di morso: il suo è l’unico tondeggiante. Se siete stati in grado di trovarla da soli, complimenti: il vostro spirito di osservazione è straordinario. Se avete fallito, non disperate: continuate a fare test visivi per allenarvi.