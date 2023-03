Chi è la ragazza in foto? Oggi è una famosissima settantenne | Lineamenti inconfondibili

Nella foto aveva solo sedici anni, ma se la osservate con attenzione noterete dei tratti familiari, avete capito chi è? Oggi è una famosa cantante.

Nella foto che vedete, in bianco e nero, se osservate bene la ragazza noterete che ha dei tratti familiari. Anche se la foto non è a colori, certamente potreste riconoscerla se la guardate con attenzione. Avete capito chi è la donna dietro questo visetto angelico di bambina? Oggi è una cantante famosa e molto amata e, pensate, ha 70 anni.

La fama della cantante di cui vi parliamo è esplosa tutta negli anni Settanta e quando lei muoveva i primi passi sulle scene e le sue canzoni diventavano delle hit molto seguite e amate, la ragazza di questa foto era molto lontana e a guidarla nel mondo della musica c’era suo fratello, esperto musicista.

La ragazza di sedici anni che vedete in foto era ormai lontana quando la cantante di cui vi stiamo parlando è diventata famosa, ma lei ricordava ancora “le corse di una bambina”, avete capito di chi stiamo parlando? Suo fratello era un famoso Gianni e faceva il musicista, si chiamava Gianni Bella.

Ecco chi è la sedicenne in foto

Il fascino della giovane cantante in foto, ricorda chiaramente lo stile anni Settanta con la matita sugli occhi e la frangia arrotondata e molto folta. Il viso ingenuo è poco truccato e questa foto va a immortalare l’alba della carriera di questa ragazza che al tempo seguiva il fratello Gianni Bella, avete capito bene, stiamo parlando di Marcella Bella.

A determinare l’inizio della carriera di Marcella, fu l’incontro con il produttore Ivo Callegari che nel 1968 le diede un’opportunità facendole incidere il suo primo 45 giri. A quanto sembra, però, verso di lei c’erano delle remore dovute al marcato accento siciliano, ma per fortuna la cosa non le impedì di crescere come artista e crearsi la brillante carriera che conosciamo.

Marcella Bella oggi

Oggi Marcella Bella è una bellissima settantenne e il suo grande successo esplose nel 1972 con una canzone, Montagne verdi, che citavamo, brano scritto da Giancarlo Bigazzi e dal fratello di Marcella, Gianni Bella. Proprio con quest’ultimo il sodalizio professionale è andato avanti per anni, in concomitanza con il legame che li univa come fratelli.

Marcella Bella è molto affezionata al fratello ed è rimasta profondamente colpita dall’ictus che lo colse nel 2010 e dal quale si è ripreso progressivamente per fortuna. Nel 2015, Marcella Bella ha poi omaggiato il fratello con uno spettacolo dal titolo: “Una serata Bella…per te Gianni”.

Negli ultimi anni Marcella Bella ha presenziato a diversi programmi televisivi riproponendo i suoi brani più iconici e concedendo interviste esclusive, di cui ricordiamo per esempio quella a Verissimo. Marcella Bella è ancora oggi una cantante molto amata e molto seguita, a suo modo rimasta giovane proprio come in quella foto.