Harry finisce in tribunle: il principe inglese rischia grosso | Il fatto è grave

Harry sta vivendo un momento turbolento: ora finirà in tribunale per un fattaccio. Non c’è pace per i reali inglesi.

E’ letteralmente impossibile non incappare in un nuovo articolo sulle disavventure della Royal Family, vera culla di una marea di guai. Tra i personaggi maggiormente discussi non vi è dubbio ci sono Harry e Meghan, la coppia ribelle ed anticonvenzionale dell’aristocrazia internazionale. I due continuano dritti per la loro strada raccontando la loro versione dei fatti incuranti delle possibili conseguenze a Buckingham Palace. Dopo l’autobiografia di Harry, Spare, che ha venduto milioni di copie e il documentario Netflix arriva un altro guaio e e questa volta riguarda Harry che pare non abbia davvero scampo.

Il rapporti tra loro e gli Windsor sono praticamente ai minimi storici e in molti si chiedono se Harry e Meghan parteciperanno a quello che è l’evento più importante dell’ultimo anno per i reali inglese : l’incoronazione ufficiale di re Carlo che avverrà a maggio. In seguito alle fortissime dichiarazioni fatte da Harry nel suo libro circa le responsabilità evidenti e pesanti della sua famiglia sul malessere di Meghan, quel filo sottile tra le due parti pare essersi definitivamente rotto e la famiglia è divisa.

Un ulteriore evento mette in bilico ed in discussione qualsiasi possibilità di riconciliazione anche perché ciò che sta accadendo potrebbe tenere lontano Harry dal Regno Unito e dal giorno dell’incoronazione ufficiale una volta per tutte.

La storia d’amore controversa con Meghan Markle

C’è chi dice che la causa del malessere di Harry nei confronti degli Windsor sia la relazione con l’ex attrice Meghan Marke poiché lui avrebbe fatto di tutto per difenderla e proteggerla, anche andare contro a chi è sangue del suo stesso sangue. Come letto su Spare, Harry ha accusato suo padre Carlo ed il fratello William di non averla mai trattata con rispetto soprattutto incolpando William di aver usato contro di lei parole molto forti.

In America i due sono ancora più complici mentre vivono sereni con i loro due bambini Lilibeth e Archie e cercano di trovare spazio nel mondo della filantropia. Insieme, ora dovranno affrontare un altro problema che riguarda però la possibilità di Harry di finire in tribunale.

La causa di Harry e Meghan

Ciò che la coppia ha sempre subito è il forte clamore mediatico attorno alla loro unione e alla loro famiglia ma più di tutto la cattiveria utilizzata dai giornali nei confronti di Meghan che a sua volta ne ha sofferto forse ancora di più di suo marito ormai abituato al chiacchiericcio. Harry però secondo alcune indiscrezioni dovrà affrontare una dura battaglia legale nata contro il famoso quotidiano Daily Mirror.

Verrà chiamato in tribunale per testimoniare contro il giornale, reo di aver raccolto in maniera illegale alcune informazione. Tutto questo potrebbe tra l’altro coincidere con i giorni dell’incoronazione di suo padre, il re Carlo con la conseguente possibilità che Harry non sarà presente al tanto atteso evento.