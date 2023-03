Diletta Leotta e lo scatto che svela tutto: maschio o femmina? | L’immagine fa il giro del web

Diletta Leotta pubblica una foto social che diventa subito virale. Dopo l’annuncio della gravidanza l’immagine è da urlo.

Solo pochi giorni fa la conduttrice e giornalista sportiva Diletta Leotta pubblicava un dolcissimo video sul suo Instagram in cui confessava di essere in attesa del suo primo figlio dal portiere tedesco Loris Karius. Il post ha fatto letteralmente il giro del web e i commenti dei followers sono stati tantissimi mentre esprimevano la loro gioia e le loro più sentite congratulazioni per la coppia.

La storia con Loris Karius è iniziata davvero in maniera travolgente: i due hanno annunciato l’ufficialità della loro unione solo pochi mesi fa ma la loro è stata subito una relazione importante. Archiviata la storia con il modello Giacomo Cavalli, Diletta si è gettata a capofitto in questo nuovo rapporto costruendo già qualcosa di importante con il bel calciatore.

Diletta, ora, fa l’annuncio più bello e commovente: è incinta per la prima volta. In molti, in verità, durante i suoi programmi avevano notato delle rotondità sospette ma per lungo tempo non vi era stata nessuna conferma o smentita da parte della donna.

Sempre molto abituata a condividere la sua vita sui social, la Leotta questa volta ha voluto mantenere il più stretto riserbo anche in virtù del momento delicato che sta affrontando. Prima di poter gridare al mondo della sua gravidanza, Diletta, quindi, si è goduta questo periodo tra le mura di casa insieme al suo compagno Karius.

La foto social diventata virale

Ogni immagine postata dalla conduttrice sui suoi social diventa praticamente molto popolare su Internet. Anche l’ultima pubblicata dalla Leotta ha fatto il giro del web scatenando l’interesse e la curiosità della comunità sul web. Infatti, Diletta ha postato uno scatto bellissimo in costume dove si vedono le prime rotondità della sua pancia accompagnata da una tenerissima caption.

“La prima vacanza insieme”, scrive emozionata Diletta mentre sfiora dolcemente il ventre morbido coperto da un succinto costume rosso. Sullo sfondo i bellissimi grattacieli di Dubai dove era in vacanza con il compagno quando hanno approfittato della pausa dal campionato.

Maschio o femmina? Svelato il sesso

La nota conduttrice di Dazn divenuta con il tempo un punto di riferimento per il giornalismo sportivo nazionale in seguito alla divulgazione della notizia della gravidanza non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Pertanto, non sappiamo con certezza di quanti mesi sia la Leotta anche se possiamo immaginare che, date le rotondità e le tempistiche dell’annuncio, possa aver superato i tre mesi.

A dare la notizia del sesso del bebé è stato il settimanale Chi svelando che alcune persone vicine alla coppia avrebbero cantando, svelando che si tratterà di una bambina, aspettiamo di avere la conferma definitiva dai genitori, sicuramente Diletta provvederà ad informare i suoi followers e ammiratori con immagini del suo gender reveal, party molto in voga tra i vip nel quale si rivela pubblicamente se il proprio figlio sarà maschio o femmina. Non ci resta che attendere per saperne di più.