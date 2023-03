Diletta Leotta: il pancino sospetto e la lieta notizia | Fan impazziti – FOTO

Diletta Leotta è incinta? Le voci si rincorrono sul web, ma cosa c’è di vero in questo storia? Ecco cosa sappiamo.Diletta Leotta è salita di nuovo agli onori della cronaca rosa per il suo pancino sospetto che sta facendo chiedere a tutti se sia incinta. In un video infatti è apparsa col suo solito bellissimo fisico, ma qualcosa ha destato dei sospetti: sembra che la giornalista sia un po’ più “rotondetta” nella zona pancia e fianchi.

Il web è impazzito dopo la diffusione di questa ipotesi, e ora non si parla d’altro: la giornalista è incinta o no? La bella conduttrice di Dazn si è fatta paparazzare a Sanremo durante le serate del Festival, e quel dettaglio non è proprio passato inosservato: i fan hanno subito notato qualcosa di diverso nel suo fisico.

Ma qual è la verità? Dopo la fine della storia con Can Yaman, che aveva fatto sognare l’Italia intera, ora Leotta è felice con Loris Karius, personal trainer, e i due sembrano molto uniti. Per questo motivo non sarebbe affatto strano se la giornalista fosse in dolce attesa: che i due abbiano deciso di metter su famiglia?

La carriera di Diletta Leotta

Nata a Catania nel 1991, ha iniziato a collaborare in una trasmissione calcistica radiofonica quando aveva solo 17 anni. Ha studiato e si è laureata in giurisprudenza all’università LUISS di Roma; nel frattempo, a 19 anni, ha affiancato Salvo La Rosa alla conduzione del Festival della nuova canzone siciliana. Nel 2011 fa il salto di carriera e arriva in Mediaset, conduce Il compleanno di La5.

Nel 2012 diventa una meteorina di Sky Meteo 24, per poi passare a condurre Come giochi? Su POKERItalia 24. Nel 2014 arriva alla conduzione di RDS Academy, e poi nella stagione 2015-2016 passa a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1. Dal 2018 è approdata su DAZN dove conduce Diletta gol, insieme ad altri spin-off della serie.

Bebè in arrivo?

La carriera della giornalista è costellata di successi, ma che cosa ne pensa della maternità? Molti, dopo aver visto il video di Leotta a Sanremo, si stanno chiedendo se la coppia sia davvero in dolce attesa e se la giornalista potrebbe diventare mamma per la prima volta. Ma qual è la verità?

Per il momento la giornalista sportiva non ha smentito né confermato le voci di un possibile bebè in arrivo, anche se il video dove mostra i suoi outfit punta insistentemente verso una possibile gravidanza. Non sarebbe strano, vista l’età e il fatto che con Karius sembra andare tutto a gonfie vele. A questo punto, se i due non regaleranno una risposta ai fan, sarà il tempo a dare tutte le risposte che servono. La lieta notizia potrebbe essere alle porte.