Test matematico da risolvere in 15 secondi | I bambini ci riescono, mettiti alla prova

Quanto sei bravo a risolvere questo test matematico? Hai ancora la mente lucida di un bambino? Mettiti alla prova.

I test di logica e matematica ci affascinano sempre perché ci permettono di mettere alla prova le nostre capacità e misurare quanto la nostra mente è ancora pronta e lucida per rispondere alle sfide che ci regalano i numeri. Sul web ci sono tantissimi test da fare, quindi non è difficile tenere la mente allenata!

Quello che vi proponiamo è uno dei classici test in cui non solo bisogna fare dei calcoli e risolvere le operazioni, ma bisogna anche lavorare coi simboli e trovare il valore di ciascuno di loro. Una prova simpatica per riaccendere la mente dopo la nottata e partire al meglio per affrontare la giornata.

Vi consigliamo infatti di sottoporvi a questo test quando avete la mente lucida, quindi durante la mattina, magari in pausa caffè. Se siete in ufficio potreste sfidare i vostri colleghi a trovare la soluzione e scoprire chi tra di voi ha la mente più fresca! Questo test potrebbe sembrare banale, ma attenzione a non sottovalutarlo. Siete pronti a mettere alla prova la vostra capacità di ragionamento?

Test matematico: quanto ci metti a risolverlo?

Ed eccoci ora al nostro test matematico, quello che farà impazzire voi e i vostri amici. Quello che vi proponiamo è una variante di altri test coi simboli; in questo caso l’obiettivo è trovare la risposta all’ultima equazione, quella indicata col punto interrogativo. La difficoltà sta nel capire prima di tutto il valore dei palloni da basket e da calcio.

Infatti il primo passo per risolvere l’enigma è capire quanto valgono i due palloni: senza questi due valori non avrete speranze di trovare la risposta finale! In questo caso il test è semplificato perché dà 4 opzioni di risposta, ma mi raccomando: non vale andare a tentativi. Che aspettate, allora? Cominciate a ragionare e poi leggete la soluzione per scoprire se avete indovinato.

La soluzione

Se siete arrivati fin qui è perché vi siete presi il vostro tempo per ragionare e siete finalmente pronti a scoprire quale sia la soluzione. Siete curiosi di sapere se la vostra mente è ancora giovane? Se siete riusciti a individuare il valore corretto dei palloni, allora avrete sicuramente individuato la soluzione all’enigma.

Per trovare il valore giusto la cosa più facile è partire dalla prima riga: la somma dei tre palloni da basket è 18, quindi ognuno di essi vale 6. A questo punto possiamo passare alla seconda riga, da dove emerge che il risultato è 12 (6+6); se sommiamo 12 a 15 otteniamo 27, cioè la somma dei due palloni, quindi quello da calcio vale 21. Arrivati all’ultima riga, ormai avete in mano la soluzione: 21 + (21×3), ovvero 84, l’opzione B.