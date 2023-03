Maurizio Costanzo, la causa della sua morte è allucinante | Si è scatenato il peggio

Il 24 febbraio ci ha lasciati Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. Ecco qual è stato il motivo della sua morte.

Il padre della televisione e del giornalismo moderno ci ha lasciati: Maurizio Costanzo è passato a miglior vita lasciando un grande vuoto sulla terra. La sua morte è stata improvvisa e ha colto di sorpresa tutti, compresa la sua amata moglie Maria De Filippi, che sta attraversando delle ore difficili.

Nel week end è stata aperta la camera ardente mentre lunedì 27 febbraio sono stati celebrati i funerali a piazza del Popolo. A presenziare tra i tanti big della televisione c’è stata anche la premier Giorgia Meloni, che ha accompagnato Maria nella camera ardente.

La sua morte è stata talmente improvvisa che pochi sanno quale sia stato il reale motivo che l’ha strappato dai suoi cari. Maurizio era stato ricoverato in una clinica privata di Roma per un piccolo intervento di routine, che si sarebbe dovuto risolvere in pochi giorni.

Maurizio Costanzo, la causa del decesso

Giorno dopo giorno, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. Dagospia riporta che “l’operazione al colon per via di alcuni polipi era riuscita bene, ma poi sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Poi sono spuntati problemi respiratori”.

Secondo le parole di Roberto D’Agostino, il ricovero di Maurizio Costanzo durava da almeno 12 giorni. “L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene. Dopodiché il sistema immunitario ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori, con finale di broncopolmonite”, si legge sul portale Dagospia. La morte è stata accertata venerdì mattina e la notizia è stata comunicata dal suo ufficio stampa intorno all’ora di pranzo.

“Non ha mai smesso di lavorare”

“Fino all’ultimo non ha mai smesso di lavorare: anche il sabato era sempre presente in ufficio e il giorno che detestava di più era la domenica”, racconta Dagospia, sottolineando quanto Maurizio amasse il suo lavoro. “Preparava il suo salotto – show per Canale 5 e le sue trasmissioni radio, più le varie rubriche sui giornali. I suoi ultimi futuri progetti riguardavamo la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici”.

La stessa Maria De Filippi è rimasta di stucco difronte alla tragica notizia: certo, sapeva che le sue condizioni si erano aggravate, ma non credeva che gli costassero la vita. La sua morte è stata una doccia fredda per l’amata moglie e per l’Italia intera, che adesso piange un big della nostra televisione.