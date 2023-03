William e Kate scappano per mettere in salvo i figli | Buckingham Palace sotto attacco

Kate Middleton e il Principe William si sono voluti allontanare per qualche giorno dai doveri reali e hanno portato via i figli.

Al Palazzo reale inglese deve esserci un certo caos dovuto soprattutto alle pressioni mediatiche conseguenti all’uscita del documentario Netflix su Harry e Meghan, ma soprattutto in seguito all’autobiografia rivelazione di Harry, Spare, nella quale il duca rivela diversi retroscena della sua famiglia svelando alcune dinamiche tenute nascoste fino a questo momento e che non hanno fatto altro che rivelare i conflitti da sempre presenti tra il “principe ribelle” e la Royal Family.

Ma chi ha subito le maggiori conseguenze di questo bombardamento mediatico sono stati certamente William e Kate, anche soprattutto per le notizie circolate sul rapporto che rispettivamente i due avevano con Harry e Meghan. Si è parlato di snobismo da parte di lei e di aggressività da parte di William verso Harry. Ma al di là di questi rumors sul difficile rapporto tra i fratelli, anche i tre figli di William e Kate si sono trovati nell’occhio del ciclone.

Per questo motivo William e Kate sono letteralmente scappati da Buckingham Palace per concedersi alcuni giorni di pace e tranquillità, lontani non solo dai doveri reali ma anche e soprattutto dalla pressione mediatica conseguente a tutti questi avvenimenti.

La famiglia reale inglese e i media

Se c’è una famiglia famosa e nobile più seguita dai media, questa è proprio la Royal Family inglese che da sempre è oggetto di forti attenzioni da parte dei media internazionali. Da tutto il mondo si parla dei reali inglesi, degli intrighi, dei rapporti familiari, degli amori e delle separazioni e la storia di Harry e William è una storia particolare. I figli di Carlo e Diana sono stati fin dalla nascita (anche prima) al centro dell’attenzione e ciò ha sicuramente creato delle conseguenze nella loro vita.

Ma se per William i problemi a un certo punto si sono in qualche modo risolti e la sua vita sembrava procedere in maniera più lineare, per Harry le cose sono state un po’ diverse e lui è sempre stato un po’ la pecora nera della famiglia. Sta di fatto che le sue azioni hanno avuto ripercussioni anche sulla vita del fratello e di sua moglie Kate. È stata proprio lei a un certo a desiderare maggiore tranquillità per i suoi figli, ancora piccoli.

Kate si prende un momento per la famiglia

Ma non sono soltanto i pettegolezzi su Harry e il rapporto con fratello e cognata a creare scompiglio, anche le molte aspettative dirette a George, Charlotte e Louis hanno fatto pressione sulla famiglia dal momento che i tre principini sono gli eredi diretti dopo William. Pertanto i media hanno prestato molta attenzione ai tre bambini e hanno fatto molte ipotesi sui ruoli che dovranno acquisire dopo i genitori.

Così Kate che da tempo si occupa di un’associazione che tutela i bambini nei primi anni di crescita ha pensato di concentrarsi anche sui propri figli, sul rapporto che ha con loro e sul bisogno di creargli un ambiente fatto anche di gioco, divertimento e aria buona. Per questo Kate ha voluto trasferirsi per qualche giorno con l’intero nucleo familiare nelle campagne inglesi perché come ha rivelato in alcune recenti dichiarazioni i bambini devono sporcarsi di fango e sbucciarsi le ginocchia come i bambini “normali”, affinché non saltino l’infanzia per il solo fatto di essere nobili di nascita.