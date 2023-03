Luisella Costamagna confessa: “Non l’ho mai avuta…” | Dramma famigliare

L’ultima vincitrice di Ballando con le stelle senza freni durante un’intervista. Luisella Costamagna fa una confessione delicata sul suo passato.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle ha visto tra numerose polemiche il trionfo di Luisella Costamagna. La giornalista e conduttrice televisiva ha avuto un percorso abbastanza altalenante in quanto dopo solo sei puntate si era ritirata dallo show per una lesione al ginocchio. Nella puntata finale, però, la donna è stata ripescata risultando la vincitrice del programma condotto da Milly Carlucci.

In seguito alla vittoria per la Costamagna le cose sono particolarmente cambiate e adesso molta dell’attenzione mediatica ha puntato su di lei. In effetti, di recente la donna ha rilasciato un’intervista abbastanza intima al giornale Dipiù in cui ha fatto delle dichiarazioni particolarmente sconvolgenti. La giornalista ha così dato un’altra immagine di sé, oltre quella da professionista, sicuramente più privata e personale.

Durante l’intervista la Costamagna si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul suo passato parlando della sua famiglia, di suo fratello ma principalmente del rapporto complicato che ha sempre avuto con la fede. Dichiaratasi atea, la Costamagna ha ammesso come questo suo distacco da Dio abbia influito sul suo rapporto con i genitori rivelatosi alquanto delicato.

L’intervista a DiPiù di Luisella Costamagna

La conduttrice televisiva nell’intervista rilasciata a Lucio Giordano per la rubrica “Io e Dio” ha fatto chiarezza sul suo legame con la fede dichiarando: ““Non credo in Dio e per vivere senza fede ci vuole tanta forza […] La fede non l’ho abbandonata, non l’ho proprio mai avuta. Per me è stato un fatto naturale, fin da quando ero solo una ragazzina”. Inoltre, ha messo in luce quanto in verità sia molto complesso per gli atei affrontare le sofferenze senza trovare il rifugio del quale, invece, si servono i credenti.

“Un ateo è più solo, non ha appigli” ha, infatti, affermato a Giordano la Costamagna riconoscendo come la fede possa essere un ottimo palliativo per le sofferenze quando non credere, quindi, diventa così una scelta di coraggio. Diverso, tuttavia, il rapporto con i genitori che hanno sempre un po’ sofferto la scelta di essere atea.

Luisella Costamagna ed il legame con i suoi genitori

“Da piccola ero un po’ la pecora nera della famiglia. I miei dicevano: “Bravo Emilio (suo fratello) che fa il chierichetto, mentre Luisella sappiamo già che ci darà dei problemi”. ha confessato Luisella durante l’intervista ammettendo come proprio i suoi genitori non hanno mai compreso il suo allontanamento da Dio. La donna ha poi rivelato di essere stata a Lourdes quando era piccola perché suo fratello stava molto male e a tal proposito ha affermato: “Ci sono andata anch’io ma ho avuto un approccio distaccato, eppure poi ci sono tornata una seconda volta”.

Alla domanda un po’ provocatoria circa la possibilità di ricongiungersi con Dio e ritrovare la fede la Costamagna ha dichiarato scettica: “Mai dire mai, ma tendo ad escluderlo, sia per l’oggi che per il futuro ma, se per assurdo dovesse accadere, dovrebbe essere una scelta profonda e sincera, non opportunistica, magari fatta per paura della morte”.