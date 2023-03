Lite tra Belen e Maria De Filippi: ormai sono ai ferri corti | Tradimento terribile

C’è in corso una brutta discussione tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi: tutta colpa di un vecchio tradimento.

Belen Rodriguez e Maria De Filippi sono due personaggi molto conosciuti nel mondo dello spettacolo, e per diverso tempo hanno anche lavorato insieme in programmi come Tu sì que vales. In pochi sanno che le due hanno un problema irrisolto che le ha portate a discutere duramente nel corso degli anni. Nessuno lo avrebbe mai detto, visto che sembravano andare d’amore e d’accordo.

Sembra che siano arrivate a un punto di non ritorno, una crisi incredibile che potrebbe spezzare per sempre il loro legame professionale. I fan sono preoccupati dalla vicenda: hanno sempre visto le due andare piuttosto d’accordo, almeno da fuori, quindi la notizia li ha colpiti come un fulmine a ciel sereno.

Entrambe sono donne di successo molto conosciute in televisione, e una “rottura” tra le due metterebbe in pericolo alcuni equilibri. I fan dell’una e dell’altra si stanno chiedendo che cosa mai sia successo tra le due; per scoprirlo dobbiamo tornare un po’ indietro negli anni, a quando ci fu un tradimento scandaloso di cui si parla molto ancora oggi.

Crisi tra Belen e Maria De Filippi

Aria di crisi tra Belen e Maria De Filippi: tra le due c’erano delle questioni irrisolte che negli ultimi tempi si sarebbe acuite a causa di una decisione presa dalla regina di Mediaset. Una scelta che ha fatto storcere il naso allo showgirl argentina e avrebbe creato tensioni nel rapporto tra le due, già incrinato da un fatto accaduto diversi anni fa.

Ma che cosa è accaduto? Tutto è nato dal tradimento di Stefano De Martino nei confronti di Emma Marrone: i due si erano conosciuti proprio ad Amici di Maria De Filippi e avevano iniziato una relazione. I telespettatori avevano sognato con la loro storia d’amore, ma poi è arrivata Belen Rodriguez ed è cambiato tutto.

Il tradimento

Tra il ballerino e la showgirl infatti è stato amore a prima vista: i due hanno cominciato a frequentarsi quando De Martino stava ancora con la cantante salentina, tradendola. Quando Emma ha scoperto del tradimento ovviamente è andata su tutte le furie e ha chiuso la sua relazione con il ballerino. Cosa c’entra la conduttrice in tutto questo? Ebbene, è stata proprio lei ad avvertire Emma dell’accaduto.

Belen Rodriguez non ha mai perdonato la conduttrice per aver “fatto la spia”. Ora il rapporto sembra essere di nuovo in peggioramento, perché Maria De Filippi ha chiamato Emma come coach ad Amici. Il problema è che insieme a lei la conduttrice ha chiesto anche a De Martino di partecipare come coach. A Belen questo non è andato giù, ma alla fine può dormire sonni tranquilli: il ballerino ha già declinato l’invito di Maria.