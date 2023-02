Amore al capolinea tra Belen e Stefano De Martino | L’addio sempre più vicino

Tra Belen e Stefano pare ci sia di nuovo aria di crisi. Le prove dell’addio sono sui loro social.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip italiano. Da oltre dieci anni i due sono gli assoluti protagonisti dei rotocalchi scandalistici nostrani con i loro innumerevoli tira e molla. In effetti, la relazione tra Belen e Stefano è stata davvero tormentata ed intervallata da diversi alti e bassi. I due si sono sposati nel 2013 dopo che il loro amore era sbocciato poco tempo prima all’interno del programma di Maria De Filippi, Amici.

Il loro era stato letteralmente un colpo di fulmine che ha scioccato tutti in quanto entrambi erano impegnati in altre relazioni, Stefano con Emma Marrone e Belen con Fabrizio Corona. Contro ogni pronostico la coppia ha avuto un figlio Santiago celebrato le nozze ed iniziato la vita insieme. Nel 2015 è arrivato però l’annuncio dell’addio, così sia Belen che Stefano sono andati avanti con altre storie, tra flirt ed amori importanti.

Tuttavia, per la Reodriguez e l’ex ballerino non era ancora tempo di rinunciare l’un l’altro ed è così che nel 2019 sono tornati insieme. il riavvicinamento è durato, però, solo un anno e poco dopo proprio la Rodriguez ha conosciuto Antonino Spinalbese con il quale ha avuto un’altra figlia, Luna. Tra lei e Spinalbese le cose non hanno funzionato e circa un anno fa la conduttrice è tornata tra le braccia di De Martino.

Il ritrovato amore tra Belen e Stefano

Ancora uniti da un amore mai finito Belen Rodriguez e Stefano hanno cercato di ricomporre la loro famiglia dopo tanto tempo lontano. Di certo non è semplice perché ora c’è Luna e l’ombra di Spinalbese, seppur tutt’ora sia chiuso nella casa del Grande Fratello da molti mesi. Sebbene Stefano abbia sempre considerato Luna come una sorta di nipote, ritrovare l’equilibrio è stato un processo delicato

E la pressione mediatica attorno alla coppia più discussa dello spettacolo non si ferma e continua a speculare sulle loro vite. In effetti, i due negli ultimi tempi si sono mostrati insieme sui social in pochissime occasioni spingendo i giornali ad ipotizzare una possibile rottura, forse questa volta definitiva.

La replica di Belen

A queste supposizioni di addio tra la conduttrice e Stefano De Martino proprio Belen ha risposto in maniera velata e silenziosa. La donna ha pubblicato su Instagram delle foto con i suoi figli e con il suo compagno in segno di smentita. Belen ha così sfruttato i social per replicare a chi la voleva impegnata in un divorzio imminente da De Martino.

Per il secondo riavvicinamento, infatti, la coppia ha deciso di non cadere nella sovraesposizione mediatica e del web in modo da proteggere la sua famiglia e i suoi figli da occhi indiscreti. Belen, quindi, nonostante sia sulla cresta dell’onda da molto tempo non riesce ad abituarsi ai paparazzi con i quali non ha sempre avuto un rapporto lineare soprattutto perché il suo obiettivo ora come anni fa è quello preservare i suoi bambini.