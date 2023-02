Biagio Antonacci: matrimonio in mille pezzi con la figlia di Morandi | L’ha lasciata perché

Il ben noto cantante milanese sputa il rospo sulla rottura con la figlia di Gianni Morandi.

Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre 1963 ed è uno dei cantanti italiani più apprezzati e seguiti di sempre. Anche se, quando era un ragazzo, Biagio ha deciso di arruolarsi nell’esercito presso la caserma Cernaia di Torino, non ha mai abbandonato la sua vera passione, ovvero la musica.

Proprio durante il suo servizio militare, a Garlasco, Antonacci ha conosciuto Ron, un artista che è rimasto affascinato ed abbagliato dal talento che Biagio ha dimostrato durante una sua esibizione. Da quel momento in poi, la carriera musicale di Antonacci prende il volo.

Nel 1988, l’artista prende parte al Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo, nella categoria delle nuove proposte. E solamente un anno dopo, Biagio ha ottenuto il suo primo contratto discografico. Così, il pubblico ha potuto godersi le esibizioni canore e musicali, dal momento che suona anche la chitarra, di questo talentuoso artista. Oltre al lavoro, però, c’è anche l’amore.

Biagio Antonacci e la vita sentimentale

Questo cantante, oltre che deliziare gli italiani con i suoi brani da diversi anni, ha fatto anche parlare di sé per quanto riguarda il campo amoroso. Infatti, Biagio ha avuto diverse storie d’amore, ma quella più chiacchierata è stata la relazione avuta con Marianna Morandi, figlia del mito musicale italiano Gianni Morandi.

Biagio e Marianna hanno vissuto la loro storia d’amore lontani dalle telecamere e dai paparazzi, perché Antonacci ha sempre voluto mantenere ben distante la vita privata da quella professionale. Infatti, la loro relazione è stata molto serena e passionale. La coppia è stata insieme dal 1993 fino 2002, anni durante i quali sono anti anche due figli: Paolo e Giovanni.

La rottura con Marianna

Tuttavia, anche le più belle e romantiche storie d’amore possono finire e così è stato per quella tra Antonacci e la Morandi. Infatti, circa 8 mesi fa, è stato proprio Biagio a rivelare il motivo della loro separazione. Il cantante ha svelato: “Non sono mai stato sposato. Ho fatto due figli con una donna, Marianna, con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti poi mi sono separato da lei”.

Sebbene tra Marianna Morandi e Biagio Antonacci non esiste più la relazione amorosa di un tempo, i due hanno deciso di continuare a rimanere in buoni rapporti per il bene della famiglia che hanno creato. Soprattutto, continuando a rispettarsi a vicenda e ad avere un rapporto amichevole e conviviale.