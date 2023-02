Oroscopo: grossi problemi in vista per questi segni | Colpiti dalla sfortuna

L’inizio della primavera per questi segni zodiacali sarà problematico e faticoso da superare.

Per alcuni segni zodiacali le prossime settimane si prospettano davvero complicate. Ci sono problemi e ostacoli in arrivo che saranno difficili da risolvere e influenzeranno anche i rapporti con gli altri segni. Ecco di quali segni stiamo parlando e quali conflitti ci saranno.

I segni di cui vi pariamo, probabilmente, saranno un po’ demoralizzati da una serie di difficoltà che si troveranno ad affrontare nelle prossime settimane. Ma certamente un modo per provare a risolvere i problemi in arrivo e superare gli ostacoli è cercare di affrontare tutto con ottimismo e guardando a un futuro più roseo.

Se ora, infatti, siete nel mezzo di una tempesta, considerate questa come una prova da superare, una fase della vita, ma non la vita stessa e guardate l’orizzonte oltre l’ostacolo, giorni migliori e grandi soddisfazioni vi aspettano. Ma chi sono i segni che al momento si trovano nell’occhio del ciclone?

“Maledetta primavera” per questi segni

Non c’è niente da fare, alcuni segni zodiacali nascono fortunati e se per loro le ultime settimane e quelle che stanno per arrivare sono piene di soddisfazioni e momenti felici. Per altri segni invece la sfortuna sembra non avere mai fine e, come abbiamo detto le prossime saranno settimane molto complicate. Con l’ingresso della Luna nuova in pesci, arrivano discussioni, sfortuna e ina serie di problemi per alcuni nati sotto queste costellazioni, non sarà facile avere a che fare con loro.

Ci saranno scontri, incomprensioni e delusioni sia con le persone con cui questi segni hanno delle relazioni, sia con gli sconosciuti che avvertiranno in loro un’energia respingente. Parliamo di tre segni in particolare: Ariete, Vergine e Scorpione che nelle prossime settimane dovranno affrontare un po’ di problemi.

Cosa succederà ai segni sfortunati

Per l’Ariete l’arroganza che caratterizza il carattere dei nati sotto questa costellazione può essere problematica nei rapporti, non solo lavorativi ma anche interpersonali. Il lato impulsivo dell’Ariete contribuisce ad allontanare le persone e soprattutto in questi ultimi giorni di febbraio quando sarà difficile relazionarvi con gli altri perché avrete un atteggiamento scontroso che vi metterà in difficoltà sia in famiglia che nelle relazioni.

Per la Vergine invece sarà l’inflessibilità del carattere a giocare brutti scherzi perché anche nel vostro caso amici e parenti potrebbero decidere di allontanarsi. Controllerete tutto rischiando di essere petulanti e ciò vi porterà a commettere degli sbagli anche sul lavoro, sul privato sarete invece più freddi e distaccati. Lo Scorpione, invece sarà al centro di inganni e tradimenti e ci saranno anche difficoltà tra colleghi sul lavoro, anche per voi potrebbero esserci delle decisioni sbagliate. Vi si consiglia di non prendere decisioni affrettate a causa del malumore.