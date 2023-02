Amadeus, scappa lo spoiler su Sanremo 2024: scivolone storico in RAI – VIDEO 

Il direttore artistico del Festival di Sanremo da Fiorello ha rivelato le prime “anticipazioni” sul Festival del 2024

Si parla ancora di Sanremo a due settimane dalla conclusione dell’ultima edizione spunta il primo “spoiler” sull’edizione 2024 che come sappiamo sarà ancora una volta condotta e artisticamente diretta da Amadeus. Il fatto è accaduto durante una delle ultime dirette mattutine di Fiorello a VivaRai2, programma che si divide fra intrattenimento e informazione co-condotto con Fabrizio Biggio.

In un collegamento dal camerino dei Soliti ignoti, il pre-serale di Rai 1 che conduce, Amadeus ha inviato un primo video nel quale semplicemente creava hype sulla prossima edizione del Festival ma di fatto non spoilerava nulla, poi c’è stato un altro collegamento durante il quale il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha svelato “qualcosa in più”. Sui social il pubblico si è scatenato fra commenti ironici e “critiche”.

Da alcuni anni le chiacchiere intorno al Festival di Sanremo prendono sempre più spazio iniziamo molto prima e si protraggono molto dopo, questo perché il Festival è ormai conclamato come un evento di costume e anche di gossip che si alimenta molto intorno a previsioni, scandali, notizie e gossip di vario genere. Pertanto prima si vengono a sapere i contenuti del programma prima se ne può parlare. Sia Amadeus che Fiorello lo sanno bene per questo motivo con la loro proverbiale ironia ci ridono sopra e con grande maestria offrono al pubblico ciò che il pubblico vuole.

Fiorello e Amadeus: i vincitori dell’intrattenimento

Parliamoci chiaramente, sia Fiorello che Amadeus sono maestri dell’intrattenimento e saprebbero creare contenuti anche sul niente, soprattutto quando hanno per le mani un argomento tanto discusso come il Festival di Sanremo.

Altro dato importante da non dimenticare è che i due sono amici e colleghi da anni e si sono sempre divertiti molto a creare situazioni assurde che avevano il solo scopo di divertire e intrattenere il pubblico da casa. È stata proprio questa l’occasione perché in questo collegamento di fatto c’è stato puro intrattenimento ma di spoiler concreti neanche l’ombra. Anzi, Amadeus ha ironizzato anche sulla questione “polemiche” all’Ariston.

Il festival di Sanremo si farà

Nel video, infatti, con grande autoironia Amadeus dice: “Il festival di Sanremo si farà e saranno cinque serate” a seguire il grande “Oh” di stupore di Fiorello e i suoi compagni di viaggio a VivaRai2. Poi Amadeus prosegue dicendo: “Il Festival si svolgerà all’Ariston e vi posso già dire che alla seconda serata ci sarà una polemica”, altro “Oh” di stupore e poi Amadeus conclude con grande hype: “L’ultima sera annuncerò la canzone vincitrice”.

Insomma solo un momento goliardico è stato quello tra Amadeus e Fiorello seguito dalle risate dei presenti nel glass di VivaRai2 ma anche del pubblico da casa che ha seguito e commentato con ironia sui social. Tra coloro che hanno detto la propria su questo siparietto c’è stato anche chi ha parlato di ansia e in modo ironico ha detto: “Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al festival 2024”.

Dunque non c’è stato nessuno spoiler reale anche se le chiacchiere su Sanremo continuano a vivere sul web e in televisione.