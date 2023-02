Amadeus e Madame, salta fuori l’accordo tra i due | La verità dietro le lacrime a Sanremo

A Sanremo non è di certo passato inosservato l’abbraccio e le lacrime di Amadeus e Madame, ma cosa si nasconde dietro tanta commozione?

È stata una delle protagoniste del 73esimo Festival di Sanremo: in gara con la canzone Il bene nel male, Madame ha fatto parlare molto di sé per diverse questioni. Prima fra tutte il brano, che gira attorno a una parola: “P*****a”, che inizialmente doveva essere il titolo della canzone. Si tratta del racconto di un amore tormentato nato tra una prostituta e un uomo.

Poi, ha fatto parlare di sé per il pianto liberatorio a cui si è lasciata andare durante l’ultima serata. Prima di lasciare il palco, Francesca Calearo, in arte Madame, ha pianto tra le braccia di Amadeus. E il conduttore, a sua volta, si è lasciato andare alle lacrime.

È vero che lo stress provocato da un palco così importante fa emozionare molti artisti: la stessa Elodie a fine esibizione aveva gli occhi lucidi. Nonostante questo, sembra proprio che dietro le lacrime di Madame e Amadeus si nascondesse un motivo particolare: come si suol dire, “non è tutto oro quel che luccica”.

Il rapporto speciale tra Amadeus e Madame

Sappiamo che Madame non è salita a cuor leggero sul palco di Sanremo per via della vicenda sui falsi certificati vaccinali che l’ha travolta pochi giorni prima dell’inizio del Festival. Nonostante lo scandalo medico e sociale, Amadeus non le ha negato la partecipazione a Sanremo e ha riposto fiducia in lei, andando contro all’opinione pubblica. É stato accordo silenzioso basato sulla stima che il conduttore nutre nei confronti dell’artista.

Pare che Madame si sia fatta redigere falsi certificati di vaccinazione da due dottori ora imputati e radiati dall’ordine. Il tutto per avere il green pass e continuare a esibirsi in giro per l’Italia nonostante non fosse vaccinata. Un vero e proprio scandalo che ha inevitabilmente scalfito la sua immagine e reputazione agli occhi dell’opinione pubblica.

La partecipazione a Sanremo dopo lo scandalo

”Penso che finché uno non venga dichiarato colpevole, é innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede qui al Festival…”, queste sono state le parole di Amadeus in merito alla questione. Il conduttore, poi, ha confermato la sua partecipazione a Sanremo. ”Ad oggi Madame é in gara e mi auguro che tutto vada per il meglio…”, ha concluso durante un’intervista a RTL 102.5.

La cantante ha voluto ringraziare Amadeus in diretta proprio durante l’ultima serata del Festival. ”Devo ringraziare Amadeus, senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto…Questo per me é stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille, ma sono felice e soddisfatta di essere qui”. Le sue parole spiegano perché i due si siano lasciati andare alle lacrime durante l’ultima serata del festival.