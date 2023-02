Saturno contro: arrivano problemi per questi segni | Preparatevi al peggio!

Saturno contro arriva e rompe le uova nel paniere a un po’ di segni che dovranno farci i conti.

Si prospettano settimane davvero complesse per alcuni segni zodiacali che avranno Saturno contro, con tutte le conseguenze del caso. Quando arrivano le influenze negative di questo pianeta il periodo di “purgatorio” dura per lungo tempo e le conseguenze si fanno sentire parecchio. Insomma affrontare le influenze di Saturno non è semplice ma neanche impossibile e sapendo in anticipo da che parte arriva la tempesta.

Alcuni segni hanno una natura fortunata e le stelle prevedono momenti positivi e mare calmo per la navigazione ma ci sono invece altri segni che stanno affrontando un periodo complesso, difficile e superarlo non sarà affatto semplice. Si prevedono giornate nere, problemi, ostacoli e grattacapi di varia natura.

Fino ad oggi ci sono stati, per molti segni, gli influssi positivi della Luna Nuova che di solito rappresenta il cambiamento e la trasformazione in positivo con tante novità in generale. Ma se per qualcuno questo è un periodo sereno, per qualcun altro invece le cose non andranno bene per un po’.

Saturno in transito complica la vita di alcuni segni

In questo periodo, come abbiamo detto, Saturno sarà in transito a novanta gradi rispetto al Sole e ciò andrà ad influenzare la costellazione di alcuni segni che se la vedranno davvero brutta. Bisognerà avere molta forza e molta pazienza per affrontare gli ostacoli che questo pianeta presenterà ai segni che ne saranno influenzati.

Per questi segni ci sarà, infatti, un periodo turbolento che, tuttavia, per fortuna sarà destinato a passare. Ma chi sono i segni sfortunati? Stiamo parlando di: Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci. Vediamo cosa gli capiterà.

I segni sfortunati con Saturno contro

Saturno contro entra in Pesci e le costellazioni che andrà a intersecare, oltre questo segno come abbiamo visto non sono poche. I Gemelli dovranno compiere scelte importanti e rimandare la realizzazione di progetti che hanno nel cassetto da tempo. In amicizia converrà guardarsi le spalle. Per la Vergine non andrà meglio, ci saranno difficoltà lavorative, meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba. Bilancia vivrà problemi fisici che saranno complicati da risolvere prima di tornare alla tranquillità.

Gli amici del Capricorno, invece, saranno soggetti a invidie e tensioni di vario genere sia nel lavoro che nella vita privata. Per coloro che sono in coppia potrebbe esserci perfino una rottura, ma non demordete perché la tempesta passerà. Anche per i Pesci le cose non andranno benissimo, saranno messi a dura prova soprattutto sul piano lavorativo e queste difficoltà proseguiranno per tutta la primavera, ma non temete perché anche per voi tutto finirà con l’uscita di Saturno dal segno.