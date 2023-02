Ultimo: volano parole pesanti, Mara Venier imbarazzata | In studio cala il gelo

Durante Domenica In, Mara Venier ha dovuto gestire un momento di rabbia di Ultimo che, ancora una volta, si è scagliato contro i giornalisti.

Mara Venier è una conduttrice esperta ed è abituata a gestire gli imprevisti: certo che l’ennesimo sfogo di Ultimo è stato davvero inaspettato. Ospite a Domenica In, il cantante romano si è scagliato nuovamente contro la sala stampa, accusandoli di averlo preso di mira durante Sanremo 2023.

Dopo la delusione di quattro anni fa, quando Mahmood l’ha battuto sul podio, Ultimo è tornato in gara con la canzone “Alba”. Quest’anno, però, è arrivato quarto: sebbene tutti lo davano come possibile vincitore, a penalizzarlo è stato il giudizio dei giornalisti.

Basta guardare quello che è successo durante la conferenza stampa post Sanremo 2019 per capire quanto Ultimo sia impulsivo e non si trattenga dal dire quel che pensa e, anche quest’anno ha fatto parlare di sé da Mara Venier. La conduttrice non pensava che avrebbe sferrato una frecciatina del genere e si è trovata a dover gestire una situazione delicata. Ecco cosa è successo.

Ultimo si scaglia contro i giornalisti

A margine di Sanremo, Ultimo aveva postato un video sui suoi social in cui ringraziava i fan per il sostegno, ma nelle sue parole si percepiva del rancore e risentimento: “Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa. Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano ca**i… loro. Sto scherzando”.

Durante l’ospitata a Domenica In dedicata proprio a Sanremo è successo l’impensabile: Ultimo ha deciso di negare le risposte ai giornalisti. Dopo aver eseguito il brano che aveva portato in gara, è subito andato via. Non si è fermato, come tutti gli altri cantanti, a rispondere alle domande dei giornalisti, sul palco proprio per svelare retroscena e soddisfare le curiosità del dopo-Festival.

Ultimo volta le spalle ai giornalisti

Nessuno si aspettava un tale comportamento e in studio è sceso il gelo. La stessa Mara Venier è rimasta senza parole e si è trovata a dover gestire una situazione anomala in un clima di tensione. Un gesto che dimostra quanto Ultimo sia ancora rancoroso nei loro confronti, alla luce dei loro giudizi che gli hanno negato il podio.

Nonostante il risultato, Ultimo ha ricevuto moltissimi complimenti sia dai fan che da altri professionisti del calibro di Tiziano Ferro, che su Instagram gli ha dedicato una storia in cui ha scritto: “Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso”. In più, la storia di Sanremo ci insegna che non sempre le canzoni che vincono sono quelle che avranno successo fuori. Gli ultimi saranno i primi?