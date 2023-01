Ultimo: “Non ce l’ho fatta…” L’annuncio lascia i fan sbalorditi | Sanremo è sotto shock

Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e tutti i cantanti in gara si stanno preparando per portare i loro brani al meglio sul palco più importante d’Italia. Ultimo, dato possibile vincitore di Sanremo, fa un annuncio incredibile che ha lasciato i fan completamente sgomenti.

L’attesa sta per finire e dal sette febbraio inizierà la kermesse musicale più amata e longeva d’Italia, Il Festival di Sanremo giunto alla sua settantatreesima edizione. Quando Amadeus ha annunciato i cantanti in gara in molti si sono stupiti per la varietà di musica scelta, adatta per le diverse generazioni che guardano il Festival.

A contendersi il premio più ambito ci sarà sicuramente uno dei cantanti più interessanti ed apprezzati degli ultimi anni, Ultimo. Al secolo Niccolo Moricconi, l’artista da quell’ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019 ha raggiunto un successo incredibile arrivando a calcare importanti palcoscenici nazionali.

Insieme ad Ultimo, però, sono in gara diversi artisti che hanno a loro volta ottime possibilità di vincere come Giorgia, Anna Oxa e Marco Mengoni. Da quella celebre edizione di Sanremo nel 2019 dove Niccolò è arrivato secondo dietro Mahmood con molte polemiche da parte del cantante, pare che Ultimo sia maturato parecchio anche dal punto di vista musicale.

Ed è proprio per tale motivo che l’artista romano rientra assolutamente tra i papabili trionfatori di un Festival che si preannuncia un vero e proprio successo. Adesso, Ultimo ha fatto un annuncio davvero sensazionale che ha commosso ed emozionato tutti i suoi ammiratori.

La dichiarazione di Ultimo

Amadeus, direttore artistico delle ultime tre edizioni di Sanremo, ha costruito insieme ai suoi collaboratori uno spettacolo di intrattenimento stupefacente e tutto il pubblico freme dalla voglia di ascoltare le canzoni che gareggeranno. Insieme a lui ci sarà Gianni Morandi in qualità di co-conduttore mentre come è accaduto già nel passato Amadeus si farà accompagnare da una donna diversa per ogni serata.

Ci saranno con Amadeus e Morandi, infatti, infatti la celebre influencer Chara Ferragni, l’attrice Chiara Francini, la pallavolista Paola Egonu e la giornalista e presentatrice Francesca Fagnani.

Nonostante il clamore mediatico generato dalla scelta delle conduttrici la musica sarà sempre al centro della celebre kermesse. Così tutti sono ansiosi di scoprire chi si aggiudicherà il premio più ambito.

Sarà Ultimo? Intanto, proprio lui ha fatto un annuncio dedicato ai fan sul suo Instagram dove li tiene aggiornati di tutte le novità. Ultimo, come ha dichiarato, non ha resistito alla tentazione di aggiungere un’altra data allo Stadio Olimpico di Roma luogo in cui suonerà, quindi, il 7, l’8 ma anche il 10 luglio.

Non solo Niccolò ha poi fatto un regalo bellissimo ai suoi ammiratori aggiungendo una data zero a Lignano il 1 luglio del 2023 “Dopo 4 anni dalla mia prima volta ci rivediamo…” come ha rivelato l’artista stesso molto emozionato su Instagram.